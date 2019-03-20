遊日在機場惹惡煞被痛毆 他遭嗆：回台要你好看！

2019-03-20 10:33 聯合新聞網 綜合報導



夫妻參加北海道五日遊，先生卻被揮拳痛毆，甚至被嗆「回台灣要你好看」。示意圖，非當事者。聯合報系資料照片 分享 facebook

一對夫妻參加了旅行社的北海道五日旅行，最後一天準備搭機回國時，另外一團也正好抵達，大家忙著拉行李，這時卻有一位男團員在他們身後大罵並催促，原po先生請對方小聲點，卻被揮拳痛毆，甚至還有同伴嗆說「回台灣要你好看」，快樂地出遊沒想到卻帶傷回國。

一對夫妻參加雄獅旅行社北海道五日遊，妻子在臉書社團「日本交流廣場」發文，當日前往札幌新千歲機場搭機回國，在機場時有另一團也正好抵達，大家都忙著拉行李往登機方向走，這時那一團的一位男團員在背後用台語大聲斥罵，叫他旁邊的老婆走快一點，聲音大到全團的人都被嚇一跳。

原po的丈夫轉過去請他不要那麼大聲，沒想到竟被他三字經辱罵，丈夫生氣地罵他，結果對方竟從背後衝到前面揮拳揍毆，當場眼鏡打壞，上眼瞼及下眼瞼立刻血流不止，男子的同伴也衝過來準備更凶狠地毆打，這時導遊衝過來拉開雙方，那兩位男子最後還嗆了句「回台灣要你好看！」

兩團團員都愣住了，導遊立刻過來看傷勢，用了毛巾才把血止住，原po向導遊要求跟日警報案，導遊卻說這件事會拖很久，旅行社也認為這種事都是和解了事，請他們回桃園航警局報案，原po聽了相當氣憤，認為現行犯就在眼前、機場也有監視器卻不能當場報警。

原po要求要男子的名字，導遊卻說公司規定因個資法的問題，所以不能給，聯團號也不行，抵達桃園機場後，他們立刻向航警局報案，據了解，航警局向當事人說明，事件地點在國外，他們沒有形式管轄權。後來他們要求開「證明」，航警也受理開報案三聯單，再轉當事人戶籍警局做後續處理。