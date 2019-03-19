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前車失控衝撞護欄！他驚險閃躲 嘆：根本國道障礙賽

2019-03-19 18:49聯合新聞網 綜合報導

驚險一瞬間！16日晚間，國道3號南下新竹系統茄苳路段發生一起交通事故，一輛藍色轎車突然失控衝撞外側護欄，一旁的黑色轎也打滑飄移，朝外側護欄衝撞後，瞬間反彈至車道內。所幸後方的車輛驚險閃過，才沒釀出大禍，但其中一名駕駛也在臉書直言，「感覺好像在跑障礙賽」，心中仍餘悸猶存！

一名車主在《爆料公社》貼出行車紀錄器的畫面，幽默地寫道，「我感覺好像在跑障礙賽，排除各種阻礙。這些對手真是難纏」。從影片可見，一輛藍色轎車行駛在國道的外側車道上，隨後突然因不明原因衝撞外側的護欄，而一旁的黑色轎車也失控打滑，撞擊到外側護欄後，瞬間反彈回車道內。

行車紀錄器捕捉到了這驚悚的一幕，所幸後方的轎車駕駛反應的快，驚險的從一旁快速駛過，才躲過這起意外。另一名剛上交流道的駕駛，也將事發影片分享到網路，只見他準備切往內車道時，藍色轎車便突然失控撞擊護欄，一旁的黑色轎車也打滑飄移，所幸他即時踩住煞車，才避免了更嚴重的意外發生。

驚險的畫面也讓網友驚嘆，網友紛紛留言誇獎駕駛，「超神的技術」、「能閃過的都很帥」、「你這方向盤轉的真的牛」，還有網友開玩笑表示，「這是在玩PS4的賽車嗎？」、「你今天做夢也會踩煞車」、「你是不是有玩過瑪莉歐賽車？」。

黑色轎車遭撞擊後在在國道上失控滑行，所幸後方車輛驚險閃躲，才沒釀成更大的意外。圖...
黑色轎車遭撞擊後在在國道上失控滑行，所幸後方車輛驚險閃躲，才沒釀成更大的意外。圖片來源／爆料公社
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爆料公社車禍
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