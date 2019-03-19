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產檢等兩小時！人夫當眾怒譙妻子 網怒：這什麼老公？

2019-03-19 17:02聯合新聞網 綜合報導

因為產檢等了兩個小時，年輕爸竟當眾大罵老婆，甚至狂飆髒話。示意圖／ingimag...
因為產檢等了兩個小時，年輕爸竟當眾大罵老婆，甚至狂飆髒話。示意圖／ingimage
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這樣的爸爸不及格！一名男網友表示，日前她陪老婆去產檢，卻在門診外聽到一名年輕爸爸瘋狂抱怨，嘴中還不斷碎唸髒話，甚至直接怒罵老婆，「到底來要幹嘛？累的要死，還要陪妳在這浪費時間」，看到這一幕，男網友氣得想要當場教訓對方，直呼「講那不是人講的話！」

男網友在《爆怨公社》發文表示，自己是一名水電工，因為想看看肚子裡面的寶寶，儘管下班後再累，也陪著妻子一起去進行產檢。當天，由於產檢的人很多，當天他們等了約一個小時半的時間，才照完超音波。不料，夫妻倆人卻在門診外，看見一名年輕爸爸瘋狂對他的妻子抱怨。

年輕爸不耐煩的大罵，「陪妳來等兩個小時，然後勒？進去照五分鐘？到底來要幹嘛？」，嘴中更不斷碎唸髒話，直言「累的要死，X的，還要陪妳在這浪費時間」。看到這一幕，讓原PO超級傻眼，發文怒嗆「旁邊都是人啊！你知道你老婆滿臉無奈嗎？你知道你老婆看起來很受傷嗎？」

他也在文中寫道，男子的老婆進超音波室時，男子竟然坐在外面玩手機，還一臉不耐煩的樣子。種種惡行，都令原PO看不下去，怒罵「為什麼要這樣對待，辛苦懷胎10個月的媽媽」，更直言「當場超想給他八蕊（賞巴掌）！」

貼文也引發討論，網友紛紛痛罵這位無情的爸爸，「講什麼屁話」、「真的是超不負責任的老公」、「有夠爛的渣男」、「產檢都不願意陪了，這樣的爸爸會愛孩子嗎？」，也有網友心疼的表示，「可憐的媽媽」、「他老婆跟小孩真倒霉」、「媽媽心裡一定很傷心」、「那位媽媽的未來生活，讓人捏把冷汗」。

爆怨公社懷孕
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