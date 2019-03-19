公德心在哪裡？大叔往捷運地上吐痰 網友：超噁心

2019-03-19 16:46 聯合新聞網 綜合報導



中年大叔疑似感冒，竟直接將「痰」吐在坐位前方的地板上，讓現場民眾看了相當傻眼。圖擷自／《爆廢公社） 分享 facebook

台北捷運明亮、乾淨的空間，讓許多外國人來到台灣後留下十分深刻的印象，搭乘捷運的乘客也都習慣保持安靜，排隊上下車、進站後不飲食喝水。但有網友上傳一段影片，一位中年大叔疑似感冒、表情痛苦地坐在博愛座上，可他竟直接將「痰」吐在坐位前方的地板上，民眾當場看了相當傻眼，直呼「真的有夠沒水準」！

一名網友在臉書《爆廢公社》上抱怨，在昨（18）日下午五點多時從淡水捷運站上車後，有一位中年大叔看似身體不舒服，隨意在座位上對著前方的地板「吐痰」，原PO表示當時有許多民眾制止這位大叔，請他維持車廂整潔，可他並未改善，讓原PO大罵，「真的很沒有公德心」，並且在下車後向捷運的站務人員反應。

原PO認為，如果在搭乘捷運的途中身體不舒服，應該戴上口罩、尊重其他乘客的乘車環境，而非如同影片中的大叔聽而不聞別人的勸導，網友表示「他看起來真的滿不舒服的，但是幹嘛不趕快下車求助或就醫？一直吐超噁心的，自己到站屁股拍拍就走了，沒想過下一個人嗎？」、「明明手上就有塑膠袋，為什麼要吐在地上？」、「真的不舒服應該趕快下車吧」、「超噁心」。

而該名大叔隨意吐痰的行為也違反《大眾捷運法》，可被開罰1500至7500元之間的罰鍰，且捷運站務人員和隨車人員可視當時情節，會同警察人員強制當事人離開捷運站或車廂，因此乘客若是注意到捷運上發生異常行為，可透過列車上的通話器通知司機員或行控中心，捷運公司將盡速派員前往處理。

於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。