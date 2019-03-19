心疼變吃驚！阿嬤做回收好辛苦…一看回收車竟是大紅賓士

2019-03-19 13:31 聯合新聞網 綜合報導



常常看到很多老人家拖著蹣跚的步伐，推著載滿紙板、瓶罐的推車做資源回收，他們背後的故事和身家背景可能遠遠超出一般人想像。一名網友拍下在資源回收場看到的一幕，一位阿嬤拿著紙箱打算進行回收，但阿嬤身旁用來載貨的車……是賓士CLA-Class。

一張照片讓網友們了解「回收界的阿公阿嬤個個都臥虎藏龍」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

對比強烈的畫面讓網友感嘆「阿嬤辛苦了，我相信您撿拾的不是紙板，是寂寞！」，也讓眾多網友紛紛回應「回收界的阿公阿嬤真的個個都是臥虎藏龍」的案例。在金融機構上班的網友表示「我們有一個阿嬤級的客戶每天出沒也都是撿紙箱，但她的定存是8位數」，另一位網友表示同意「真的，我們這有位收紙箱的伯伯，手上有3棟房、兒女都已經送去美國讀書了」。

有人留言說朋友看到路邊做資源回收的阿婆嫌棄她又髒又臭，聽到她的身家「不動產有十幾棟，台中七期還有六百多坪土地出租給公司」馬上變了一副嘴臉，表示「不是開進口車在街上跑，和街坊鄰居、親朋好友炫耀，就是有錢人」、「千萬別小看路邊撿回收的阿嬤」。

對於開著大紅賓士做回收的阿嬤，大家也猜測起她的身份和動機「工廠是阿嬤的，頭家駡出來運動」、「阿嬤是因爲環保愛地球」、「免魯的載卡多，年輕人不懂」，有人忍不住稱讚「只有我覺得婆婆開這型號然後紅色很帥嗎」，還打趣問到「阿嬤她老人家還有缺金孫嗎？」。