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憂兒功課退步長水痘仍硬送補習班 母：其他小孩不關我事

2019-03-18 16:21聯合新聞網 綜合報導

一名補習班老師po文抱怨，班內一名男童感染水痘，家長卻只擔心孩子課業退步，硬將他...
一名補習班老師po文抱怨，班內一名男童感染水痘，家長卻只擔心孩子課業退步，硬將他送到補習班上課，行徑相當自私。示意圖，與本文無關，圖片來源／聯合報系
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日前，一名補習班老師發現班內一位小六男童疑似感染水痘，於是趕緊帶學生去就醫，確診是水痘後也立刻將孩子送回家。沒想到，學生媽媽了解情況後仍不以為然地表示，學校要求孩子請病假，必須到補習班上課才跟得上進度，「至於其他小孩會不會傳染還是補習班消毒都不關我的事」，自私的態度讓這名補習班老師既傻眼又氣憤。

一名補習班老師在《Dcard》上po文表示，她幾天前發現班上有一位小六學童出現發燒症狀，因此趕緊讓他回家休息。隔天上課時，該學生反應身體仍相當不舒服，身上還有點癢，原po直覺不對勁，趕緊詢問孩子「身上有沒有長一些很像痘痘的東西」，結果發現男童身上出現許多紅疹。

原po為求謹慎，自掏腰包帶男童去掛急診，而醫生也證實，該學生感染了水痘，而且已發病好幾天。從醫院離開後，女老師開車載男童回家，正好遇到學生的媽媽，於是她把事情始末以及水痘的嚴重性一併告訴對方。

原po原本以為，學生家長會對此感到愧疚，或是擔心孩子的身體狀況，沒想到男童的母親卻反問，「所以呢？我只擔心我家孩子課業進度會跟不上，學校讓我們請假我只好把他送去補習班」，更冷漠地表示，「其他小孩會不會傳染還是補習班消毒都不關我的事」。隔天該名母親甚至照常將尚未痊癒的兒子送到補習班，讓原po忍不住怒吼，「怎麼可以這麼自私呢？」

對此，許多網友紛紛留言批評家長心態自私，「有一種要緊，就是媽媽覺得功課比健康要緊」、「各種高傳染性的病都是，拜託在家休息」、「別人家的小孩死不了，自己才是最重要的」、「我記得水痘是第四類傳染病，把小孩丟到補習班的行為，是違反傳染病防治法的」。

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