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「祖傳藥粉」這樣包 誠實交代沒人信被警察帶走

2019-03-18 12:56聯合新聞網 綜合報導

因為一包朋友好心給的藥粉，他的人生多了一次進警局的經驗。一名網友爆料常常因為工作關係被割傷，朋友因此拿了家中的「祖傳藥粉」給他試試，只是藥粉的包裝方式引起了誤會，讓他遇上臨檢後直接被警察帶走處理。

網友收下以衛生紙包著的藥粉時，並沒有想太多，直接放進口袋。圖擷自 爆料公...
網友收下以衛生紙包著的藥粉時，並沒有想太多，直接放進口袋。圖擷自 爆料公社
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陳姓網友在「爆廢公社公開版」PO出一段經歷，朋友知道他常常受傷特地給他一包專治割傷的「祖傳藥粉」，他收下以衛生紙包起來的藥粉後也沒想太多，直接放進口袋就回家了。不料回家的路上遇到臨檢，當警察要求他把口袋裡的東西掏出來，看到衛生紙裡以小小透明夾鍊袋裝著的白色粉末後當場傻眼，直說「不要動，這包是什麼？」。不管他重覆幾次「是藥粉」、「擦傷口的藥粉」，警察都以「不要騙了啦」、「老實說」回應，然後落下「不老實說也沒關係，等等帶你回去就知道了」，之後把他帶回警局。

臨檢打開衛生紙後看到這個包裝，警察立刻要他「不要動」。圖擷自 爆料公社
臨檢打開衛生紙後看到這個包裝，警察立刻要他「不要動」。圖擷自 爆料公社
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在警局待了半個多小時候，副所長才跑來跟他說「下次東西別這樣包，很容易讓人誤會」表示可以離開了，然後再加一句「下次要老實說知道嗎」，這句話聽在網友耳中特別讓人生氣「我一直都老實說是藥粉啊」。因為這段經驗他表示「奉勸各位拿東西真的要先看一下」，現在要「先去把我朋友殺了」。

網友們看了都同意「這個包裝很難不誤會」，分享了各式例子「朋友買草莓在車上吃，之後用手指沾著夾鏈袋裝的糖粉吃...然後就被警察全部叫下車...」、「在海關看過一個媽媽用夾鏈袋裝奶粉...結果差點趕不上飛機」、「糖尿病最早的藥是要用針桶下去打的，而且藥還是白色的，我也是為了藥被抓去警察局灰了很久」，認為「都是夾鍊袋的錯」。對於警察的處理方式，多人都認為是「合理懷疑」、「他們只是在做份內的事」。

警察臨檢毒品
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