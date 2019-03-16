傻眼！495元買IKEA板凳 打開帳單驚覺「運費5000元」

2019-03-16 10:50 聯合新聞網 綜合報導



民眾上網買板凳5張花495元，結果收到帳單運費竟然高達5000元，氣得投訴。 圖擷自 IKEA官網 分享 facebook 網購下單前要先看清楚！有民眾到知名家居品牌IKEA線上商店購買5張99元板凳，運送地點是宜蘭，當時由高中的姪兒幫忙刷卡，但他沒注意到運費金額就直接刷下去，直到收到帳單的時候才驚覺「運費高達5000元」，讓她傻眼感覺像被詐騙，IKEA對此也回應，消費者購買的物品屬於大型傢俱運送，因此無論購買金額，送到宜花東的運費都是5000元，也提醒消費者購買前要先看清楚系統告示。

根據《蘋果日報》報導，一名住宜蘭的洪小姐，2月初看到IKEA線上購物販售99元的板凳，心動買了5張，請高二的姪兒幫忙購買，沒有特別注意到運費就直接下單，近日收到帳單才發現被收了5570元，除了商品495元，還被收了5000運費跟，75元搬運費，而且她表示自己家住1樓，竟然還被收75元樓層搬運費，她氣得覺得好像被詐騙感。

IKEA則表示，IKEA線上購物流程，在選擇商品、確定訂購、刷卡前和訂單的步驟，都會顯示運費和購買總金額，消費者要按4次才會成立訂單收費，加上消費者購買的商品屬大型傢俱運送方式到宜蘭，才會收取5000元運費，而過程中運費都會公開。消保官也說，只要業者在商品成交之前，價格資訊有清楚接露，就沒有違法之虞，而且許多家具業者運費都會偏高，購買前一定要先看清楚。