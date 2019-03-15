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店員收客人破損千元鈔變自己薪資 PO文取暖遭打臉

2019-03-15 16:15聯合新聞網 綜合報導

一名女網友的友人在超商打工，因收到客人給的2張破損千元鈔，反被店長當作薪水發放。...
一名女網友的友人在超商打工，因收到客人給的2張破損千元鈔，反被店長當作薪水發放。 圖擷自Dcard
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拿到破損的鈔票怎麼辦？一名女網友的友人在超商打工，日前收到客人的2張千元鈔，但這兩張鈔票破損嚴重，不過友人利用驗鈔機驗過後確認是真鈔，因此仍然收進收銀機裡。沒想到事後店長發薪水時竟將這2張破損的鈔票裝進薪資袋，交給負責收錢的店員，女網友將友人的遭遇PO在網路上痛批這名店長「真的是超級幼稚」，沒想到反遭到網友打臉。

原PO在論壇《Dcard》寫道友人在一家超商當店員，有次一名客人給了2張破損嚴重的千元鈔，友人將鈔票放到驗鈔機檢驗，檢驗通過後也沒多想便收進收銀機裡。後來店長發現這2張千元鈔後極為不滿，隔日就在工作群組裡說「這樣的錢也收？收的人來拿走，自己去台灣銀行換」。

原PO說友人工作的店發薪水都是實領，而當月店長就刻意將那2張破爛的千元鈔挑出來，放入薪資袋給她的友人，而且不諱言的說就是故意放進去的，「誰收的錢就自己領」。原PO為友人抱不平的說「難道是要跟客人說雖然驗鈔機驗過了，但我們不想收破掉的錢嗎？」

她解釋友人並沒有不把錢拿去銀行換，只是每天收到的錢都會放到保險箱，友人沒辦法去拿，而且那之後一個星期也沒有排班，因此不會去店裡，所以沒辦法馬上處理。她也質疑店長的作法「有那麼缺2張完整的1000塊嗎？」保險箱的錢並不會拿出來找給客人，也不會造成什麼困擾，為什麼要故意用2張破掉的鈔票來發薪水？

只是這樣的貼文反而讓原PO遭到打臉，許多網友都認為就算是自己也不會收這樣的鈔票，「拿破鈔來買東西是客人的問題啊，但是你朋友收了真的就變成他的問題」、「很合理啊，哪裡可以給妳抱怨的？店長又沒做錯」、「正常人都不會收吧。要換也是客人自己拿去換啊，幹嘛自己收下了」、「我們店也會說收破掉的錢要自己跑台銀」、「妳朋友領薪水不想看到這種紙鈔，老闆也不想要看到妳朋友收這樣的紙鈔回來」。

雖然許多人都認為原PO的友人應該負責，但也有網友幫忙緩頰表示「確實是不該收，可是那個店長這樣的做法是真的蠻幼稚的啊」、「我覺得收沒錯啊，畢竟這種服務業本來就是客人為上，如果客人不理智總不能為這個跟客人吵架吧」。

Dcard
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