網轟沒禮貌！夫帶全身癱瘓妻出門 路人：老婆都這樣了幹嘛帶出來

2019-03-15 12:35 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友的妻子生病導致全身癱瘓，因為臨時有事並沒有預約專用的交通工具來接送，他只好帶著妻子和孩子去搭捷運。不過在捷運站裡卻遇到一名好奇的女子不斷問男網友妻子身上的醫療裝備是做什麼用的，最後還不以為然的說「幹嘛帶她出來」，讓男網友火冒三丈，希望給予身障者和家屬一些尊重。

這名男網友在臉書「爆怨公社」表示因為有事要外出，但車子被家人借走，也沒有先預約專門載送的車子來接，於是他推著坐在輪椅上的身障妻子，帶著孩子、看護共4個人去搭捷運。到達捷運站後他們排隊等著進電梯上月台，但後方一名女乘客卻很不客氣的說「輪椅那麽大台進不去啦」，原PO沒有生氣，反而客氣的要求說讓他們試試看，所幸空間足夠，所有人都能擠進電梯裡。

不過搭乘電梯時，這名女子開始問了一堆問題，先是問了小孩輪椅上的人是誰？怎麼了？讓原PO聽了心裡不太高興。出了電梯後這名女子又好奇的指了男子的妻子身上尿袋、氣切管、呼吸器、鼻胃管等物品是做什麼用的，原PO一一解釋其功用後，沒想到這名女子竟然說了一句「妳老婆都這樣了幹嘛帶她出來？」原PO只淡淡的說了一句「有事」，但心裡卻已經滿腔怒火。

原PO因為帶著兒子所以不想發火，他解釋因為教導過孩子要有禮貌，有人問問題時不能不回答，所以沿路才會一直回答這名女子的問題。但因為女子追根究柢的詢問，再加上涉及隱私和不友善的口氣，讓和他們搭乘同一台電梯的另一名女乘客看不下去，出言制止說「妳沒看到別人不太想回答妳的問題，一直問連點尊重都沒有」，這名問問題的女子才趕緊離開。

原PO向這名見義勇為的女乘客致謝，他心疼妻子有氣切管無法言語表達只能狂哭，兒子也問為什麼路人一直要問媽媽，讓他不知怎麼回答。他無奈的說「今天我遇到的問題，或許就是許多身障者與家屬不太愛出門的原因」，原PO希望民眾遇到身障者沒有要人幫忙的時候就不要主動幫忙，也不要問奇奇怪怪的問題，不要歧視身障者，搭乘電梯時也能禮讓一下，盼能多給他們尊重。

貼文也讓其他網友看了忿忿不平，「管很寬」、「好過份的人，希望她能了解這樣子，誰也不願意」、「太過份了！在人家傷口猛撒鹽」、「這也問太多了吧，誇張欸」、「有沒有同理心呀，可惡」、「不是不報，時候未到」、「版主教養真好，要是我早就臭臉罵她了」，也有許多人為原PO打氣「加油」、「辛苦了」。