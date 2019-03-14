不孝子帶母親看診竟嗆「要死出去死」 網怒批：會有報應

2019-03-14 16:04 聯合新聞網 綜合報導



男子帶著自己的媽媽去看醫生，當原po跟他們要身分證時，男子竟對老母親不耐煩且惡言相向，過程中甚至說出「不要死在家裡」等誇張言詞。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

竟然有人這樣對待自己的家人！有位網友看到一名男子帶著自己的媽媽去看醫生，當原po跟他們要身分證時，男子竟對老母親不耐煩且惡言相向，過程中甚至說出「不要死在家裡」等誇張言詞，原po在一旁看了相當無奈。

一名香港網友在「診所低能奇觀」分享看到的誇張情況，一名男子帶著拄著拐杖的老母親去看診，男子掛號時原po請他出示身分證，這時他竟不耐煩的對老母親說「喂，身分證啊！」，老母親慢慢地尋找身分證時，男子卻吼了句「找張身分證都要這麼久？」，原po看了趕緊說，不要緊慢慢來，然而男子卻轉頭對原po說「是我急呀！」，怒吼聲嚇得原po只好乖乖閉嘴。

登記完後，男子取回身分證後詢問檢驗報告多久可以拿到，原po則回應，約三、四天，因為還有Ｘ光報告，沒想到男子反嗆「打幾個字是要多久？」，老母親在一旁聽不下去了出聲回應，「你急什麼呀？我都要死了，再多等幾天不行嗎？」，男子竟說「你死就死，不要死在家裡！這房子還要賣，要死出去死！」，原po聽了這一連串誇張的對話後相當傻眼。

老母親聽了難過地抿抿嘴說「是喔，房子？你爸走的時候你說會照顧我，他才肯寫你的名的」，但男子卻反駁「我現在沒照顧妳嗎？我有給你飯吃、給衣服穿呀！我只是叫妳不要死在家裡，出去死嘛！」老母親啞口無言，原po聽了也相當無奈。

網友紛紛怒批男子「一定會有報應」、「生塊叉燒都好過你」、「凡事都有因果」、「不孝子」。