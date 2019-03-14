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死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52聯合新聞網 綜合報導

機場安檢管制區禁止拍照，即使是媒體要拍攝也須提出申請。 聯合報系資料照／記者陳嘉...
機場安檢管制區禁止拍照，即使是媒體要拍攝也須提出申請。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
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拍照爆料前請先考慮場合。一名網友在機場過安檢時，因不滿行進速度緩慢，拍下一旁無人的機組人員優先通道，貼上社群網站批評安檢人員不知變通，結果不但未獲網友認同，還引來航警關切，指他此舉已觸法。

該名網友日前在桃園機場第一航廈出境時，不耐安檢時的大排長龍，看到一旁無人使用的通道更加心生不滿，於是拍下照片貼到在臉書社團「爆料公社」。他發文說道，通關當時開了8個安檢門，其中2號的助理安檢員忙翻，但這個機組員「優先」而非「專用」的通道，卻是10分鐘內1個人都沒有。他打電話到服務台詢問該如何反映這種情況，對方只回下班了，要等明天早上，他接著放話要貼到「爆料公社」。「我通完關這條線好像接到一通電話瞬間開始工作」，該網友沾沾自喜的分享自己的客訴成果。

其他網友看到他的照片皆感到傻眼，指他居然在不能拍照的地方拍照，「如果在美國就被請去小黑房了」。有人補充說明，管制區內禁止拍照是為了防恐及其他違法行為，包括檢查行李的設備型號和海關人員的長相都有機密性。

另外還有一名剛好在照片現場的航警現身，直指發文網友「犯法了」。這名航警指出，管制區是全世界都不能拍照的地方，況且這張照片還讓一名小隊長和一名安檢員的影像清晰可辨，「剛好我被一堆台灣香港韓國不配合又問題一堆的奧客弄到有些厭世，所以我會向上呈報看看。」

航警解釋無人的1號線「公務門及APEC國際通行證通道」，是「機組人員、機場執行公務人員、APEC通行證、孕婦、傷者及身心障礙者」專用，並以機組人員最為優先，偶爾遇到旅客爆量時才會分流加速通關時間，而這只是「便民」非應該，其他機場甚至是規定禁止一般民眾通行。

至於網友說他打了電話後就開始通道就動了，航警則說那是遺失物中心、安全管制中心及航空公司聯絡電話，不會對安檢有任何指示，就算因安檢慢讓旅客趕不上飛機，也只會歸咎旅客行李複雜、辨識不易，安檢不會因此需扛下疏失，認為該網友真的「多心了」。

桃園機場安檢
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