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你累了嗎？到超商點「92加滿！」司機尷尬糗爆

2019-03-13 13:21聯合新聞網 綜合報導

非事件當事人。網友分享自己在超商卻以為到了加油站，喊出「92加滿！」。圖／本報資...
非事件當事人。網友分享自己在超商卻以為到了加油站，喊出「92加滿！」。圖／本報資料照片
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你是不是也有因為太累，恍神和店員講錯商品名稱，覺得丟臉到想找地洞鑽的時候？

一名送貨駕駛日前在《爆廢公社》分享自己的糗事，表示自己某日送完貨太累，要回公司前到超商想買杯咖啡提神，沒想到因為太累，走到櫃台卻腦袋空白半天說不出話來。直到店員問他：「先生請問需要什麼？」才驚醒過來。沒想到這時脫口而出的卻是：「92加滿！」當下他覺得糗到在內心直吶喊：「誰來給我一瓶超大瓶2000cc無鉛讓我一口乾了…」

對此，網友也紛紛分享自己曾經發生的糗事。有人表示自己曾到超商要買菸卻講成「四季春少冰半糖」；還有曾在超商工作過的網友分享，客人來拿杯子要自己裝思樂冰，自己卻叮嚀客人：「好！小心燙喔。」還有網友笑稱原po應該買的是提神飲料而不是咖啡，還有人說：「如果我是店員，一定以為你是在玩『大冒險』。」

醫學報導指出，像原po這樣的經驗是一種「微睡眠」的現象，是由於睡眠不足，使得大腦部分區塊偷睡罷工，讓注意力、敏捷度和判斷力都會瞬間下降，難以接收外界訊息，長度約1～30秒。雖然絕大多數的微睡眠都不會造成太大傷害，但如果發生在駕駛或重要操作員身上，就會釀成重大意外。所以發現自己恍神、記憶斷片時，最好的方式是趕緊休息15到20分鐘，才能讓大腦恢復正常運作。

超商睡眠

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