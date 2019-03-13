汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30 聯合新聞網 綜合報導



台中一間汽車美容廠提供顧客「免費洗嬰兒椅」服務，卻有一名奧客沒消費還質疑店家，讓老闆氣得封鎖該位客人。洗車場示意圖，非報導中的汽車美容廠。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

台中一間汽車美容廠除了提供洗車項目，另有「免費洗嬰兒椅」的服務，卻有一名奧客還沒消費就不客氣地問東問西，還揚言「要確定店家不收費、不推銷，不然轉身走人」，讓老闆氣得封鎖該位客人。

這位客人在臉書社團看到台中一間汽美廠有提供免費洗嬰兒車的服務，私訊詢問店家消息是否屬實。她先向店家表示「老公自己會洗車，給你們洗的機會不高」，不斷懷疑此項服務是否真的免費，會不會強迫推銷。儘管店家遭到質疑，仍回應即使沒來消費，還是會提供免費洗嬰兒椅的服務，「至少椅子乾淨小孩坐得也開心」。

不過，這位客人在聽到店家願意免費洗之後，還提出更誇張的要求，「我晚上送去三張嬰兒椅跟一個推車，確定不收費也不推銷，只要有其一我轉身就走！」。如此囂張的態度讓店家氣炸回覆，「那你別來好了，洗嬰兒椅是我們自發的行動，並不包含在汽車美容服務裡。你如果要把我們好意惡化成這樣，那你自己想辦法清潔吧！」，並直接封鎖該名客人。

事後店家把對話截圖，放在臉書粉絲專頁，說明嬰兒椅和推車並不是義務，也不是汽車美容該做的事。其實之前是要洗車加錢才附洗嬰兒車，但見到不少家庭的嬰兒車都發霉、積厚厚的灰塵還卡餅乾屑，同是為人父母的老闆心疼小朋友坐在髒髒的椅子上才願意免費提供此項服務。

許多網友看到這名「奧客」的心態，紛紛搖頭直呼，「太扯了吧，既然老公會洗車，怎麼不順便一起洗」、「慈善機構也不會這樣幫人服務」、「誇張的佔人便宜心態」。