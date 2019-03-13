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被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23聯合新聞網 綜合報導

網友九年前和女友分手，被女友嫌沒出息、沒錢，於是在這之後努力了九年，終於等到了報...
網友九年前和女友分手，被女友嫌沒出息、沒錢，於是在這之後努力了九年，終於等到了報復的機會。圖／ingimage
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網友九年前和女友分手，被女友嫌沒出息、沒錢，於是在這之後努力了九年，終於等到了報...
網友九年前和女友分手，被女友嫌沒出息、沒錢，於是在這之後努力了九年，終於等到了報復的機會。圖擷自「爆廢公社二館」
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終於等到這一刻了！一名網友於九年前和女友分手，被女友嫌沒出息、沒錢，於是在這之後努力了九年，拿到令人稱羨的薪水後，終於等到了報復的機會。

一名網友在「爆廢公社二館」發文表示，2010年11月11日晚上10點前女友以他沒有錢、說他沒出息為由，跟他分手，在這之後原po就非常努力，努力了九年到了今天，打算報復前女友，於是想到一個妙招，原po打開前女友的line把自己的薪資轉帳截圖傳給她，本月3日轉入，金額顯示為393470元。

前女友看到後驚呼，「誇張！！你的月薪快等於我的年薪了」，原po則表示，自己就像潛力股，如果對方當時持有沒賣出，現在的收益就會是當時的十倍，看到這樣的回答，對方立刻有了想與原po復合想法「那我現在可以買回來嗎？」，原po則回嗆表示，「準備了108個拒絕對方的方式」，也詢問網友們是否有更創意的拒絕方式。

網友則紛紛表示，「對她說因為她沒有跟你一樣站在同一個高度，無法」、「 此股已售出」、「留他的賴就為了這天的報復嗎，太狠了」，也有網友痛批前女友「真愛根本不會計較錢」、「女的也太沒出息了，為了30萬...男的往前看吧！曾經傷害你的放生吧！還有更好的女孩等你」、「這種女生只往錢看，有沒有想過你們以後的未來打算？放棄封鎖吧！」。

不過有網友認為原po沒度量只會記仇「換個方向想如果沒有當初的放生，現在還是一樣窮阿...」、「與其記恨，享受復仇的快感…不如好好面對自己未來的人生吧！這些行為毫無意義呀…往後即使賺再多，還是一個失敗者呀！心胸狹窄…」、「過八年還在聯絡是誰放不下」。

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