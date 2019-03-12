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「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45聯合新聞網 綜合報導

有網友在臉書二手車拍賣社團PO出一張鉛筆繪製的「2D汽車平面圖」求售，網友看了不...
有網友在臉書二手車拍賣社團PO出一張鉛筆繪製的「2D汽車平面圖」求售，網友看了不爭氣的笑了。圖擷自臉書
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不少車商為了刺激買氣，除了請明星代言，也卯足全力發揮創意拍廣告，舉凡全家在海灣兜風、白色休旅車奔馳在蜿蜒山或行駛泥濘水窪帥氣甩尾等，不過近日有名網友竟靠著一張「手繪汽車平面圖」在二手汽車拍賣社團「橫行」。

昨（11）日新竹一名網友為了幫朋友賣二手車，在臉書拍賣社團張貼一張鉛筆繪製的「2D汽車平面圖」，空白處還註明「沒照片，車大概長這樣」。只見圖中這款白色轎旅車，有兩個輪子、兩扇陽春的窗戶、排氣管及車頭燈，但似乎少了最重要的車門。

有其他網友看了表示想買，依樣畫葫蘆，畫出一疊「千元鈔票」，還不忘吐槽「錢就是這樣...
有其他網友看了表示想買，依樣畫葫蘆，畫出一疊「千元鈔票」，還不忘吐槽「錢就是這樣」。圖擷自爆廢公社
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此文一出笑翻不少網友，好奇原PO這樣要怎麼賣車，紛紛留言吐槽「優質好車」、「這太搞笑了吧，最好看得出來是長什麼樣」、「紙糊的」，還有網友表示想買，並依樣畫葫蘆，畫出1張「千元鈔示意圖X3」後寫下「錢就是這樣」。

據悉，原PO朋友在2010年購入這款小改版白色轎旅車，里程數約10萬公里，平時做上下班代步工具，不但原漆原版也按時保養，因要換車故出售，不過原PO圖中的車型和休旅車實體卻差很大。據《三立新聞網》報導，原PO鄭姓網友認為現今許多人都習慣PO照片賣二手車，因為想求創新，才會靈機一動放上這張存在電腦裡許久的圖片，沒想到意外引起一番話題，也成為另類的行銷手法。

實際上原PO替朋友拍賣的二手車為這款白色轎旅車，原廠原漆且按時保養。圖擷自三菱汽...
實際上原PO替朋友拍賣的二手車為這款白色轎旅車，原廠原漆且按時保養。圖擷自三菱汽車官網
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