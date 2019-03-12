親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

大屠殺能宣傳嗎？柯文哲對人道主義的輕佻

超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14聯合新聞網 綜合報導

一名奧客當眾在超商內站著拉屎，讓網友直呼「便利商店怪事真的很多」。圖片來源／Dc...
一名奧客當眾在超商內站著拉屎，讓網友直呼「便利商店怪事真的很多」。圖片來源／Dcard
分享

超商店員的工作內容包山包海，讓不少網民戲稱，在超商打工就如同擔任「勇者」。近日，一名在超商工作的網友表示，同事一早傳訊息告訴他，「有個奇怪的客人在門市站著拉屎」，驚悚的消息讓原PO難以置信，忍不住驚嘆「便利商店怪事真的很多」！

一名在超商工作的網友在Dcard》坦言，「小七的員工真的很辛苦」，不僅要會結帳、找包裹、泡咖啡，還要為客人解決大大小小的問題。但原PO認為這還都只是小事，可怕的是竟然有客人在店內拉屎！原PO在文中寫道，同事一早傳訊息告訴他，「有個奇怪的客人在門市站著拉屎」，讓他驚恐至極。

雖然事後同事有請警察協助，但警察也只是把客人趕出店外，讓該名客人不斷在店門口徘徊，而那坨留在店內的排泄物，最後還是由同事「用衛生紙徒手捧著清理」。離奇的發展也讓原PO感到難以置信，「遇過打翻水的、遇過嘔吐的，還真的沒遇過拉屎的」，無奈抱怨「便利商店怪事真的很多」。

貼文一出，也引發網友討論，「這個太驚悚」、「超商怪事真的很多」、「血淋淋的案子」，部分網友也體恤超商店員，「辛苦員工了」、「超商店員都很了不起」、「小七店員根本就是超人的存在」，也有網友分享類似經驗，「我有遇過客人的狗在店裡拉了三坨屎」、「上次還遇到小孩在店門口嘔吐的，家長也沒有要來清的意思」、「我是做全家的，我也遇過拉在地毯上的」。

便利商店奧客Dcard
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53

護理師女友幫老人把屎尿 他竟嫌：牽手覺得髒髒的

2019-03-12 16:30

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

列車換軌…她追車跑8趟跌2跤快崩潰 長榮女大生神救援

2019-03-12 15:44

救護車鳴笛喇叭廣播…前車擋道49秒 病患母怒喊要檢舉

2019-03-12 13:13

日本版畫家0元來台環島 網爆料：從一開始就吃定台灣人

2019-03-12 10:47

插了鑰匙卻發不動？天兵媽求救路人 「7字真言」讓她尷尬爆表

2019-03-11 21:01

南半球女王大秀19吋「腰瘦照」 網友驚：內臟去哪了？

2019-03-11 19:29

經理群組誤傳「18禁床照」收不回 他笑：第一次期待上班

2019-03-11 18:00

路邊嬤機車沒油…他幫推5公里 憂被檢舉「跪求放過」

2019-03-11 17:14

無隱私！房東常趁他上班偷進屋 還辯「插頭沒拔怕火災」

2019-03-11 16:22

學校家長日兒跪神求平安 母見「八拖」拳頭都硬了

2019-03-11 12:32

料理鼠王失足？ 天冷進補「買羊肉爐送老鼠」畫面噁爆

2019-03-11 11:35

「炭烤包子、蒸熱狗、滾蕃薯」 超商店員累了嗎？

2019-03-11 10:40

看護忙著聽音樂！ 98歲翁坐輪椅腳著地「磨到見骨」

2019-03-11 10:13

噁！ 店員把濕襪子放微波爐「烘乾」 還PO網炫耀

2019-03-10 17:19

太誇張！購物台贈品刀具竟驚見超尖「凶器」

2019-03-09 19:34

美到發光發亮！台灣「零死角美女醫」王彥文

2019-03-09 11:30

銀行臨櫃存款3萬元遭拒 櫃員嗆：又不是80歲老人

2019-03-09 09:47

善款缺錢！房東漲房租代她捐款 還稱：年底給收據

2019-03-08 21:38

女童自研發用養樂多「練習肺活量」讓媽媽很無奈

2019-03-08 21:24

他向管理員投訴樓上發出噪音 得到答案讓他嚇到失眠

2019-03-08 17:48

朋友結婚出借禮車 這個安排讓他懷疑去當「司機」

2019-03-08 15:17

手機送修店員神助攻 幾句話幫他追到心儀學妹

2019-03-08 12:59

老師半夜三點未回訊息 恐龍家長竟嗆「已讀不回沒水準」

2019-03-08 12:44

父過世請喪假被要求上班 老闆：參加喪禮就會復活嗎？

2019-03-08 11:45

絕美女醫師仙氣逼人 網友暴動形容像Angelababy

2019-03-08 10:32

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

插了鑰匙卻發不動？天兵媽求救路人 「7字真言」讓她尷尬爆表

2019-03-11 21:01

南半球女王大秀19吋「腰瘦照」 網友驚：內臟去哪了？

2019-03-11 19:29

日本版畫家0元來台環島 網爆料：從一開始就吃定台灣人

2019-03-12 10:47

毒蟲割斷農婦氣管是「偶發」？ 法官：他有改過遷善可能

2019-03-11 19:46

涉除夕南迴公路殺人案 他躲過司法制裁卻客死大陸

2019-03-12 06:29

張庭瑚酒駕撞車滿臉血 開庭結束堅不道歉

2019-03-12 11:57

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

高中妹控姑丈性侵5次 姑姑目睹男上女下她卻道歉

2019-03-11 22:33

救護車鳴笛喇叭廣播…前車擋道49秒 病患母怒喊要檢舉

2019-03-12 13:13

台商欲滲透調查局 追查法輪功創辦人下落

2019-03-12 06:58

韓女團GFRIEND來台演唱 台灣主辦方負責人被起訴侵權

2019-03-12 11:07

輔具銀行剛成立就大火 門諾基金會：3分之1燒光

2019-03-12 11:24

14歲少女向家人說我戀愛了 被控性侵的他願賠36萬被拒

2019-03-11 22:36

逸仙法師性侵19歲女住持92次 僅1次認定有罪

2019-03-12 11:20

國1高雄九如鼎金10車連環撞 塞車6公里

2019-03-12 09:15

影／暖警無誤！迷路阿嬤在太陽下靠著男警睡著了

2019-03-12 13:18

國道1號高雄槽車與貨櫃車禍 北上全線塞車

2019-03-12 12:00

許昌街大樓冒煙 補習班緊急停課疏散學生

2019-03-11 20:52

黑澀會美眉「薔薔」爆吸毒疑雲 訊後獲請回

2019-03-12 12:52

女騎士深夜公墓驚魂 被男攔下喝令跟他回家

2019-03-12 10:48

愛犬咬斷小指 婦人逃向路口 員警神救援

2019-03-12 01:19

列車換軌…她追車跑8趟跌2跤快崩潰 長榮女大生神救援

2019-03-12 15:44

南投名間包裝廠鬥毆出人命 刺死同事只因工作分配

2019-03-12 12:30

25年前偽造本票被通緝 她逃了23年仍躲不過

2019-03-12 12:51

影／阿伯從騎樓直切車道 神風式跑法害人犁田還逃逸

2019-03-12 12:20

曾當國民法官卻酒駕摔車臉縫4針 張庭瑚今破相出庭

2019-03-12 10:44

屈臣氏網購漏洞 上萬商品0元結帳

2019-03-12 00:04

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

男星張庭瑚酒駕摔車畫面曝光 犁田冒火花臉破相

2019-03-12 15:34

台南東豐路暗藏春色 警方一舉破獲私娼寮

2019-03-12 11:28

影／轎車爆胎翻滾3圈後變成跑車 4男女輕傷

2019-03-11 21:17

男子抽脂瘦身3小時死亡 法院判名醫得入獄2年

2019-03-12 13:36

國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

青農典範返鄉種大麻 他還曾獲鄭文燦表揚肯定

2019-03-12 13:10

影／被高帥男警煞到？ 通緝犯「直直看」卻違規被逮

2019-03-12 12:01

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

聚眾鬥毆修法 員警支持 檢質疑「抓姦也是三人在場…」

2019-03-12 00:23

聚眾鬥毆修法3人以上就算 警：執法才有武器

2019-03-11 21:55

變魔術？一輛貨車同時出現兩地 中打抓破綻逮竊車集團

2019-03-12 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top