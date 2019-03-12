超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14 聯合新聞網 綜合報導



一名奧客當眾在超商內站著拉屎，讓網友直呼「便利商店怪事真的很多」。圖片來源／ Dcard 分享 facebook

超商店員的工作內容包山包海，讓不少網民戲稱，在超商打工就如同擔任「勇者」。近日，一名在超商工作的網友表示，同事一早傳訊息告訴他，「有個奇怪的客人在門市站著拉屎」，驚悚的消息讓原PO難以置信，忍不住驚嘆「便利商店怪事真的很多」！

一名在超商工作的網友在《Dcard》坦言，「小七的員工真的很辛苦」，不僅要會結帳、找包裹、泡咖啡，還要為客人解決大大小小的問題。但原PO認為這還都只是小事，可怕的是竟然有客人在店內拉屎！原PO在文中寫道，同事一早傳訊息告訴他，「有個奇怪的客人在門市站著拉屎」，讓他驚恐至極。

雖然事後同事有請警察協助，但警察也只是把客人趕出店外，讓該名客人不斷在店門口徘徊，而那坨留在店內的排泄物，最後還是由同事「用衛生紙徒手捧著清理」。離奇的發展也讓原PO感到難以置信，「遇過打翻水的、遇過嘔吐的，還真的沒遇過拉屎的」，無奈抱怨「便利商店怪事真的很多」。

貼文一出，也引發網友討論，「這個太驚悚」、「超商怪事真的很多」、「血淋淋的案子」，部分網友也體恤超商店員，「辛苦員工了」、「超商店員都很了不起」、「小七店員根本就是超人的存在」，也有網友分享類似經驗，「我有遇過客人的狗在店裡拉了三坨屎」、「上次還遇到小孩在店門口嘔吐的，家長也沒有要來清的意思」、「我是做全家的，我也遇過拉在地毯上的」。