不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53 聯合新聞網 綜合報導



屏東車站示意圖，非新聞當事人。有男乘客日前搭乘台鐵開往屏東區間車，因不滿列車誤點對列車長咆哮。圖／本報資料照 分享 facebook

搭乘台鐵難免遇到誤點的狀況，不過日前有名男乘客不滿區間車誤點三分鐘，又自稱沒有聽到任何廣播，質疑列車為何要「站站停」，在車廂內與列車長激烈爭執，最後有乘客看不下去要求報警處理，沒想到他竟失控咆哮，連吼13次「報警、報警、來你報警」。

據悉，這起事件發生在8日晚間，一名40幾歲的男乘客搭乘台鐵3227次區間車，從台中后里開往屏東潮州，因正值下班時間火車誤點三分鐘，沒想到這名火爆大叔開始抱怨「沒聽到廣播」，接著瘋狂逼問列車長「不用告訴我們（列車）為什麼要改道嗎？」、「為什麼每一站都要停？為什麼要走這條會繞（路）的？」、「為什麼今天是這樣的情況，你班表上有沒有寫？」。

儘管列車長耐心向他解釋，「該做的廣播都有做，列車並未改道，且區間車本來每一站都要停」，男乘客依然不予理會，表示自己已經40幾歲了，一旁乘客還沒出生就已經在坐火車了，「你們（台鐵）每站都要讓，中間都不知道這樣幾點會到屏東嗎？台鐵都這麼多年，中間難道不能計算嗎？」絲毫不給對方回話空間，過程全被一旁乘客錄下並張貼在臉書不公開社團「爆料公社」。

隨後，車廂內一名飽受該男連環轟炸的乘客實在看不下去，又擔心列車長值勤受阻，恐會影響行車安全，要求報警處理。沒想到男乘客竟暴怒跳針狂喊「來！你報警、報警報警、叫警察來」，次數多達13次。直到區間車停靠終點屏東站，鐵路警察上車將這名男乘客帶回詢問，才結束這場鬧劇。

影片曝光後引起網友一片撻伐，大部分的人認為「台鐵誤點很正常」，紛紛留言「誤點個十分鐘內我覺得都還算是合理的」、「是沒坐過區間車嗎？還是一輩子都沒坐過誤點的火車」、「台鐵多增加的站是列車長可以解決的嗎？」但也有人認為「先生語氣充滿了正義感，只是說話過於急躁，且用詞不夠精準，讓自己慷慨激昂的爭論處於下風」。