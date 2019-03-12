天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。女網友在便利商店購物時，被一名3歲小孩拉褲撒嬌討奶喝，她下意識回應並順手牽走，直到結帳時才驚覺是「別家孩子」。圖／ingimage 分享 facebook

路上認錯人已經很尷尬了，還順手牽走別人的小孩簡直是天兵！一名女網友在臉書上抱怨自己的粗線條，早上到便利商店買東西時，被一旁小孩誤認，拉著她的褲管撒嬌，沒想到她竟一路牽著小孩，直到結帳前才驚覺自己根本不認識手中牽著的孩子。

這名張姓女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，今（12日）早起床後她到附近的便利商店買東西，突然一個小孩拉住她的褲管奶聲問「媽媽，我要喝木瓜牛奶！」，她下意識的回了一句「不行，家裡還有牛奶，喝完再說！」，便順手牽起小孩準備去結帳。

走到一半原PO察覺不對勁，仔細想想自己的孩子都長大了，而且還在學校上課，轉頭一看才發現她牽著一個陌生的三歲小孩，忍不住驚恐大喊「你是誰啊？」孩子的媽媽目睹全程，在一旁捧腹大笑，連店員也憋笑到狂抖，讓原PO相當尷尬「我大概一個月之內都不敢進去這間店了」。

此文一出，短短幾小時就引起熱烈迴響、逾萬人按讚，天兵事蹟笑歪一堆網友，紛紛留言「哈哈，這媽媽蝦的很可愛」、「看來一胎不止傻三年」、「我如果在現場應該也會笑翻了」、「我笑了，好療癒喔」、「下意識的母愛發揮哈哈哈」、「求便利商店錄影畫面，讓我們笑一下」。