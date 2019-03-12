列車換軌…她追車跑8趟跌2跤快崩潰 長榮女大生神救援

2019-03-12 15:44 聯合新聞網 綜合報導



空無一人的台鐵長榮大學站。圖擷自 Dcard 分享 facebook

一名女網友下班搭火車，未注意到班次更動搭錯車，驚覺後趕忙下車換車，過程不幸在樓梯上滑倒兩次，還跑錯月台，來來回回跑了8次，簡直快崩潰，眼見可能就要夜宿車站，幸好一位長榮女大生伸援，協助順利趕上火車，情急下未能留下對方聯終方式，PO網急尋恩人。

10日晚間女網友下班時，因太疲累，未注意到平時原本停靠2B月台的沙崙，當時改停靠2A，女網友見到區間車抵達就立即上車，直到聽見廣播「長榮大學」，才發現要搭往高雄的班車，卻搭上往台南高鐵站的區間車。

不幸長榮大學站的跑馬燈故障，讓女網友誤以為沒有班次，急忙在兩邊月台跑來跑去，還看著火車在眼前駛離，更慘的是，過程中還滑倒兩次，整個月台空蕩蕩的，讓女網友心裡感到淒涼，簡直快崩潰。

當腦中有了要睡在車站的念頭時，發現對面出現一位長榮大學女同學，鼓起勇氣隔著鐵軌詢問該如何搭車回高雄後，才發現自己走錯了月台，但，已來來回回走了8趟。

兩人聊了一下，發現要回高雄，得在中洲站轉一次區間車，時間根本來不及，此時，僅一面之緣的女大生，熱心的表示願意騎車載她去中州趕車，讓女網友心中滿是感動。兩人共乘機車在雨中奔波，最後都順利趕上南下及北上的班車，兩人隔著鐵軌說再見。

整段趕車的過程急迫，女網友來不及留下女大生的聯絡方式，之後在《Dcard》PO文表示，「第一次讓陌生人載還被幫助」、「覺得台灣人真的很熱心也很有人情！」同時希望網友能幫推，讓熱心的女大生能知道她心中的感激。

感謝文PO出，網友對該名長榮女大生一片讚揚，真是「太暖了」、「人美心也美」、「我竟然看到熱淚盈眶」、「幫推校版」。有位網友留言懷疑熱心的長榮女大生，可能是自己的女友，當晚大約10時50分左右，女友發現對面月台有位狀似身心俱疲的姐姐，向她詢問怎搭車回高雄，才發現又跑錯邊，但到底是不是熱心女大生本尊？據原PO最後更新訊息得知，恩人尚未現身。