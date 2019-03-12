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救護車鳴笛喇叭廣播…前車擋道49秒 病患母怒喊要檢舉

2019-03-12 13:13聯合新聞網 綜合報導

是故意擋道還是駕駛技術不佳？救護車被車輛擋道的事件又傳出，這次是發生在高速公路上。一名媽媽在網路上發文控訴自己的孩子從台中轉院北上的路途中，一輛擋在救護車前的轎車完全沒打算讓路，以慢速佔據高速公路的內線車道。

救護車內的家屬拍下影片，擋在救護車前的福特轎車無視鳴笛、廣播，完全沒有讓道的意思...
救護車內的家屬拍下影片，擋在救護車前的福特轎車無視鳴笛、廣播，完全沒有讓道的意思。圖擷自 爆料公社
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一位母親在臉書上發文要檢舉擋道的駕駛，表示「小孩病危，我們從台中轉院趕往台北榮總。路途遙遠…為此還特地安排重症加護的救護車北上」，即使他們已安排了救護車，路途中遇到的一輛福特轎車卻一直擋道，以不高的時速行駛於內車道。

她PO出自救護車內往外拍的影片，可以聽到救護車的警笛聲一直開著，駕駛也對前方福特轎車按了喇叭，最後救護車駕駛還開了廣播直接唸出前方車輛的車牌請他讓道，該轎車在長達49秒的影片中始終沒有要改道的跡像，最後救護車只好自行切換車道。

這位母親表示「完全沒要讓路的意思，真的很讓人生氣」，由於手機拍攝的影像沒有時間日期無法舉證，她也請醫院聯絡了救護車駕駛提供行車紀錄器檔案，打算檢舉擋道車輛。

網友看了她上傳的影片也憤怒表示「超欠揍」、「耳聾也該有個限度」，質疑駕駛心態有問題「要是今天車上是他的家人被別人這樣惡意擋車他會有什麼感受」，甚至有氣不過的網友回應要「人肉搜索讓他上頭條」。

有些人提出救護車為何不開路肩、為何一開始不主動改道，發文的母親也補充說明「路肩上擺滿了三角錐」。先前關於救護車為何盡量不切換車道的討論中也曾解釋，乘載了醫療器材和病患的救護車在高速移動時，一點小幅度的方向調整都可能會造成車輛翻覆或病人不適。總之要禮讓救護車通行應是基本常識，「而不是救護車應該要閃你不是嗎？」。

事後這名母親表示「小朋友已順利到達醫院，目前加護觀察中」，感謝網友們的關心。

救護車高速公路
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