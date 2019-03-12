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日本版畫家0元來台環島 網爆料：從一開始就吃定台灣人

2019-03-12 10:47聯合新聞網 綜合報導

圖擷自推特
圖擷自推特
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日本版畫家野口龍平上周來台環島，3月5日晚上下著雨，他獨自走在蘇花公路上，宜蘭縣澳花派出所巡邏車員警經過，主動上前關心，後來還載他回派出所內用餐。

據自由報導指出，所長胡傳明甚至資助他3000元旅費，外加1000元的旅館住宿費，而野口龍平感激之餘也當場即興創作了版畫回贈給警方。今年26歲的野口龍平來自東京，預計在今年6月在台舉辦版畫展，最近則帶著中文「環島」字樣的紙板環島。

這起事件經媒體報導之後，網路上很多人反應不一，有人認為台灣人情味很濃，派出所警察很暖心，讓外國人看到台灣人的良善。然而，臉書粉絲專頁「浪速哥的日本筆記」卻po出一則推特貼文並爆料說，「這位自稱畫家的日本人，其實打從一開始就不想帶錢，只想靠他的作品遊台灣。」

「浪速哥的日本筆記」又寫道，「該說他（指野口龍平）天真還是吃定台灣最美的風景是人呢，總之我個人出去倒垃圾也不敢不帶錢啦，身為一個成年人會做出想要靠才藝勇闖天涯真的有點誇張。」

底下不少網友紛紛留言表示「此風不可長」、「不能把人情味視為理所當然啊」、「啊台灣人就真的吃這套」、「其實他可以帶足錢再來」，「旅日廢文少女」臉書粉絲專頁更回說，要是她沒帶錢要去玩日本或歐洲，肯定要被一堆人罵台女噁心或不要臉。

可是也有其他網友認為野口龍平的方式並無不妥，很多藝術家去紐約也都是這樣，「人家賣畫維持生活的旅遊沒問題吧，又不是白吃白喝！」還有人說，他這樣也是一種自我行銷，只不過看別人買不買單囉！

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