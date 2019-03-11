插了鑰匙卻發不動？天兵媽求救路人 「7字真言」讓她尷尬爆表

2019-03-11 21:01 聯合新聞網 綜合報導



女網友的母親認錯機車後，竟還請車主幫她看機車有沒有問題，讓原PO超級無奈。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

遇到這樣的天兵老媽，真的讓人哭笑不得！一名女網友分享母親的天兵故事，一日母親準備騎機車回家時，赫然發現鑰匙插進去後機車卻發不動，她便急忙向一旁的男子求救，沒想到男子一句「因為這是我的車」，竟讓母親啞口無言、尷尬爆表，女網友知情後也不禁抱怨，「每天都在擔心我的媽！」

女網友在《爆怨公社》發文表示，一日她請母親幫她從家裡送東西過來，母親便隨意的將機車停在門口。不料，等到母親想騎機車回家時，卻發現插入鑰匙後機車一直發不動，原PO的母親擔心機車是不是故障了，情急之下便尋求一旁的男子幫助。

男子詢問，「妳鑰匙確定對嗎？」，母親還肯定的回覆，「對啊，不然怎麼放的進去？」，男子接連向母親提問，母親也天真的答覆，沒想到下一秒，男子一句「因為這是我的車」，竟讓空氣瞬間安靜，這才讓天兵的媽媽發現自己認錯車，急忙向男子道歉。

原PO也補充表示，母親和男子的機車完全是不同款，只是顏色一樣就被認錯了，也對母親的天兵行為感到又好氣又好笑。有趣的內容也逗樂不少網友，網友紛紛留言，「真的很可愛」、「太奇葩了啊！」、「媽媽是個活寶」，也有人誇獎原PO的母親，「她在搭訕」、「好棒的搭訕招術！」、「妳媽自創的撩男技術」。