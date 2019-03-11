路邊嬤機車沒油…他幫推5公里 憂被檢舉「跪求放過」

2019-03-11 17:14 聯合新聞網 綜合報導



高雄一名網友日前在路上看見一位60歲婦人的機車拋錨，主動幫忙推車5公里到加油站，但事後卻擔心助人舉動會讓自己被檢舉魔人盯上。圖截自臉書《爆怨公社》 分享 facebook

高雄一名網友日前騎車經過某一商家很少的路段，見到一位年過6旬的婦人獨自推著機車前進，疑似是車子沒油了。該名網友一時心軟，便主動用腳推著婦人和機車前行長達5公里，直到看見婦人加完油、順利發動機車才安心離開。不過，網友事後卻相當擔心被檢舉魔人投訴，跪求大家「檢舉時稍微篩選一下」。

一名網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，日前騎車行經高雄神農路時，看見一位6旬阿嬤吃力地推著機車前進。他上前關心之後得知，婦人的機車應該是沒油了，但附近剛好沒有加油站，他不忍心看婦人獨自推機車走那麼遠，便主動請阿嬤坐上車，由他在一旁用腳推動，兩人前進約5公里才順利抵達加油站。

原po表示，該名婦人沿路不斷向他說謝謝，走之前還從口袋中拿出平安符，想要送給拔刀相助的原po。後來，這名善心的網友甚至躲在遠處，確定婦人機車可以發動後才微笑離開。

然而，雖說助人為快樂之本，但原po心裡卻有點擔心，「一個年紀這麼大的阿姨顧路（台語：拋錨）牽著機車，我心裡閃過了一個想法，這路途遙遠，會不會被檢舉危險駕駛」，因此跪求檢舉魔人可以放過他。原po認為，用腳推車騎那麼遠固然違規，但還是盼望大家都能夠將心比心，「今天如果是你們爸媽機車顧路在偏僻的地方，有人伸出援手幫忙你們爸媽，你們應該也會很感謝那個人…」。

對此，許多網友大讚這名網友的熱心助人，「好心人讚，我也曾在高屏橋被推車救過」、「謝謝你，那裡真的很荒涼」、「被檢舉的話，罰單寄過來，我付」，不過也有人提出建議，「你可以騎去買油再回來幫阿姨加油，這樣比較節省時間」、「或許可以載阿姨去買汽油，這樣可能比較安全」。