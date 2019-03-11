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經理群組誤傳「18禁床照」收不回 他笑：第一次期待上班

2019-03-11 18:00聯合新聞網 綜合報導

公司經理誤傳限制級照片到公司群組，還一個手誤按到刪除，讓圖片無法收回。圖片來源／...
公司經理誤傳限制級照片到公司群組，還一個手誤按到刪除，讓圖片無法收回。圖片來源／聯合報系資料照片
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這下真的糗大了！一名網友昨（10）日在臉書爆料，公司的經理誤將一張18禁的「M字腿床照」傳到公司群組，讓群組的同事驚聲連連，該名經理還疑似太過慌張，而誤將照片按到刪除，使圖片無法回收，讓原PO樂得直呼，「第一次這麼期待禮拜一的到來」！

一名網友在《爆廢公社》分享對話紀錄，只見經理一個手誤，將一張限制級的「M字腿床照」誤傳到公司群組，讓同事們一陣驚愕。群組的同事們連忙回覆調侃經理，「經理你是不是傳錯地方了嗎？」、「哥好開放」、「訊息可以收回，年紀雖然大，要跟著科技進步」。

而該名經理疑似太過緊張，誤將照片按了「刪除」，導致訊息無法收回，讓這張尷尬的「床照」就這麼流傳在聊天室裡。見狀，原PO也開心的發文表示，「這個故事告訴我們，轉傳前一定要看仔細是哪個群組！否則在公司裡絕對一PO成名！」，更稱自己「第一次這麼期待禮拜一的到來」。

貼文一出，隨即引發網友爆笑，「根本悲劇了」、「經理明天請假」、「經理：帳號被盜」，也有網友提供補救辦法，「開電腦回收+1」、「刪除後，要收回有個方法，就是用電腦登入」，部分網友則擔心原PO，「樓主明天還在嗎？」、「原PO明天還能去上班嗎」。

原PO也補充後續發展，經理事後坦承照片是要轉傳給朋友的，但一時手殘便釀成錯誤。為了表示陪罪，經理也請了每位同事一杯咖啡，還頻頻向女同事道歉，但原PO也爆料，事後幾個男同事也和經理交流了「5個片群」，可謂「收穫滿滿」！

網友將對話紀錄分享到臉書社團，立刻引發網友熱議。圖片來源／爆廢公社
網友將對話紀錄分享到臉書社團，立刻引發網友熱議。圖片來源／爆廢公社
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