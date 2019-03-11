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涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

無隱私！房東常趁他上班偷進屋 還辯「插頭沒拔怕火災」

2019-03-11 16:22聯合新聞網 綜合報導

網友抱怨房東藉口「插頭沒拔怕火災」，常常趁他不在時闖入屋內。示意圖／ingima...
網友抱怨房東藉口「插頭沒拔怕火災」，常常趁他不在時闖入屋內。示意圖／ingimage
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租屋最怕遇到「怪」房東！一名網友在臉書抱怨，房東常常趁他外出工作時，擅自闖入他房間，事後還向他辯稱「插頭沒拔怕會發生火災」，荒唐的理由讓網友爆氣，質疑到底是沒拔插頭有錯，還是擅自進屋的房東有問題？

網友在《爆怨公社》發文抱怨，男房東多次趁他上班時，偷偷進到租屋處內，讓他覺得一點隱私都沒有。男房東還找藉口，說是因為怕原PO的「手機插頭沒拔，會發生火災」才會屢屢進屋，詭異的理由讓原PO無法接受，怒嗆「那他怎麼不說電視會爆炸？」，直言房東的行為令他備感不舒服。

網友也紛紛留言撻伐房東的行逕，「有誇張到」、「太可怕了吧」、「快搬離，危險！」，也有網友建議原PO，「想辦法錄影蒐證，然後吉他」、「可以裝網路攝影機或簡易型監視器對門口拍」、「趕快換鎖」。也有網友提出不同看法，「充電插頭不拔是真的有危險性」、「建議如果人不在房間內，把插頭拔掉，避免危險」。

而根據法律條文，一旦房東與承租人的租約生效，承租人便擁有居住使用權，若房東未經同意、無正當理由，不得擅自進入租屋處，否則恐違反刑法第306條侵入住宅罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

租屋房東爆怨公社
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