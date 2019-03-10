噁！ 店員把濕襪子放微波爐「烘乾」 還PO網炫耀

2019-03-10 17:19 聯合新聞網 綜合報導



超商員工竟把襪子拿到微波爐去除濕，還洋洋得意拍下來放上網炫耀。圖擷取自PTT 分享 facebook 職業道德都去哪裡了？有超商員工竟把襪子拿到微波爐去除濕，還洋洋得意拍下來放上網炫耀，似乎覺得這種行為很好玩。

網友在PTT發文表示，「早上看到IG上有連鎖超商店員，用微波爐烤襪子，還用放熱飲的那台蒸襪子，讓我瞬間聯想到日本前一陣子，因為店員而首創的餐飲業新聞，立刻截圖錄影」，還說「感覺會有味道」，影片中還有人問「有乾嗎？哈哈哈」。該行為除了非常不衛生外，嬉鬧的態度更惹怒大票鄉民，大罵「智商堪慮」、「看起來就是屁孩店員」、「真噁心，最噁心的是居然還白目po網」、「開除員工+更換新品微波爐+密集店家督導」、「領時薪要什麼素質」、「標準的作死，拍完後上傳」、「請為自己的愚蠢行為付出代價」，紛紛揚言要肉搜這位白目店員。

對此，根據《蘋果日報》報導，統一超商回應表示，影片中員工的行為造成顧客困擾，公司深感抱歉，內部已開始進行相關調查，該員工行為已嚴重違反公司規定，後續將會有相關懲處並同時將加強內部宣導及員工再教育，確保食安無虞。此外，公司對於微波食品，都有嚴格的作業流程，確保衛生安全，敬請消費者安心。

另外，原PO提到日本超商店員事件，則是發生在上個月，橫濱某分店，一名員工從鍋中夾出熱騰騰的關東煮一口塞進嘴裡，再重新吐出來用手接住，還亂抽菸櫃裡的香菸。