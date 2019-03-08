善款缺錢！房東漲房租代她捐款 還稱：年底給收據

2019-03-08 21:38 聯合新聞網 綜合報導



房東以善款短缺為由，要求調漲女網友的房租，變相強迫她捐款給慈善團體。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

遇到這樣的漲租理由，你能接受嗎？一名女網友表示，房東以慈善團體的善款短缺為由，竟要女網友每月多付100元的房租，作為慈善捐款用。房東還稱，會以女網友的名義捐款，年底也會給她收據，讓女網友超級傻眼，氣得發文抱怨，「這跟本是變相的要求中獎」！

一名女網友在《爆廢公社》貼出一張與房東的對話記錄，房東稱某慈善團體因會員人數減少、善款銳減，目前已經短缺了13億元。房東以「為了幫助更多貧苦的人」為由，要求調漲原PO的房租100元，隨後更會以原PO的名義捐出這筆款項，年底的時候再將收據拿給她。

雖然調漲房租的金額不大，但這離奇的漲價理由卻讓女網友不能接受，她也在臉書發文抱怨，「這跟本是變相的要求中獎，不想參與也得要」，面對這種強迫中獎的捐款行為，感到非常無奈。

房東誇張的行逕，也引發網友反彈，「超誇張」、「偽善，無法接受」、「房東有事嗎？」，網友也發表看法，「下次給房租少給房東一萬，也幫他捐出去啊」、「請房東把房子賣了去捐就好了啊」、「寧可退租也不捐」，其他網友則建議原PO，「簽約簽多少就是多少」、「合約沒到就是照合約走」、「妳先看租約到期了沒，不然沒辦法調漲」。