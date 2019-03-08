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他向管理員投訴樓上發出噪音 得到答案讓他嚇到失眠

2019-03-08 17:48聯合新聞網 綜合報導

一名網友抱怨深夜時刻樓上發出碰碰碰的聲響，詢問管理員竟得知樓上早已沒住人。 圖／...
一名網友抱怨深夜時刻樓上發出碰碰碰的聲響，詢問管理員竟得知樓上早已沒住人。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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深夜最怕的就是左鄰右舍、樓上樓下發出噪音，寂靜的夜裡聽起來總是容易讓人睡不著。有網友抱怨昨天深夜12點多，住家樓上發出聲響，他受不了跑去跟管理員投訴，沒想到管理員一句話讓他嚇得晚上睡不著覺。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道「現在晚上12：38，樓上碰砰砰，不知在碰三灰（什麼）」，他後來忍不住跑到樓下去跟管理員投訴，沒想到管理員竟然說「你家樓上目前沒住人，屋主搬走一陣子了」，原PO聽完嚇得直說「今晚不用睡了」。

有網友開玩笑的說「去按電鈴啊…說不定門自己會打開哦」、「你應該po靈異公社」、「快拿符出來貼，以防跑去你家」、「其實晚上沒有管理員」。不過許多人都用科學的角度來幫忙解答，「結構傳導，聲音不一定來自於樓上，常有樓上被冤枉的案例」、「住大樓都有共振效應」、「很多大樓都會有的情況，天氣變冷，鋼骨結構會有熱脹冷縮的情況，導致鋼樑與鋼筋的細微擠壓，才會產生碰，碰，碰的聲音」。

還有網友認為這應該是「水管熱脹冷縮」、「可能是水錘效應的聲音」。所謂「水錘效應」指的是水流於長管路中流動，若將管路下游的閥門快速關閉，水流的流動具有慣性動量，因此持續往前推擠，管內壓力急速上升，造成管路受到破壞。其噪音會造成很大的困擾，常會讓人誤以為噪音是鄰居製造的。

爆怨公社
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