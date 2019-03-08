親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

朋友結婚出借禮車 這個安排讓他懷疑去當「司機」

2019-03-08 15:17聯合新聞網 綜合報導

大方出借朋友結婚用禮車，竟遭對方要求「只能一個人」來，讓他懷疑還有必要去嗎。 示...
大方出借朋友結婚用禮車，竟遭對方要求「只能一個人」來，讓他懷疑還有必要去嗎。 示意圖／聯合報系資料照片
分享

俗話說「知人知面不知心」，過去曾有女網友在臉書上抱怨，好閨密結婚時，雖然自己收到喜帖與禮餅，可因臨時有事無法出席婚禮，跟對方解釋狀況後，竟遭好朋友要求「匯款紅包」，讓她感嘆「現在才看清楚兩人的友情」。近日又有網友分享，朋友結婚要借自己新買的車當結婚禮車，大方答應後，竟遭對方以座位有限為由，要求「只能一個人」來，讓他懷疑還有必要去嗎。

這位網友於臉書《爆怨公社》上張貼出兩人的對話內容，描述久沒連絡的朋友，突然傳訊息過來，且劈頭就詢問「聽說你買新車啊？」，表示希望能借原PO的車當作結婚禮車。當時原PO爽快答應，沒想到通知對方當天會攜伴參加卻慘遭拒絕，一問才知道，雖然他的朋友發了15張喜帖給二人的共同朋友，卻只準備2桌10人座的空位，還說「當天位置不夠再擠一下就好啦」，讓原PO懷疑這個「朋友桌」分明是「司機桌」。

這篇文章發出後，釣出許多有相同經驗的網友，大多數網友都建議原PO不需要去當司機，表示「我也遇過跟我要求車，居然不要我到場祝賀，傻眼，婚禮前一週我直接跟他講車壞了」、「一切都是“聽說你買新車”惹的禍」、「喜事是越熱鬧越好，第一次聽到怕人家帶伴的」。除了鼓勵原PO打消借車念頭，也有網友認為原PO朋友在安排喜宴位置時沒有常識，一張喜帖通常要算兩個位子，有結婚的沒跟阿公阿嬤住的，還要依照小孩人數預定，質疑原PO朋友「這樣都不懂？」。

結婚婚禮紅包爆怨公社
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

手機送修店員神助攻 幾句話幫他追到心儀學妹

2019-03-08 12:59

老師半夜三點未回訊息 恐龍家長竟嗆「已讀不回沒水準」

2019-03-08 12:44

父過世請喪假被要求上班 老闆：參加喪禮就會復活嗎？

2019-03-08 11:45

絕美女醫師仙氣逼人 網友暴動形容像Angelababy

2019-03-08 10:32

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

UberEats外送叫錯地點 她把鹹酥雞直接送司機獲網友稱讚

2019-03-06 18:25

清潔員打掃驚見貓屎跳蚤屋 氣得放棄走人：兩千塊也不掃

2019-03-06 14:27

妙天曝妙禪曾被兒子拿菜刀追殺 懺悔錄音檔也流出

2019-03-06 11:04

陌生男網交12歲女童 一句「哥哥有點喜歡妳」嚇壞她媽

2019-03-05 19:57

屋主中威力彩高掛布條慶賀 金額讓人看傻眼

2019-03-05 19:20

吃飯被催「這桌快吃完了」 網友一招讓對方閉嘴

2019-03-05 17:02

外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

捷運車廂珍奶翻覆 乘客驚叫躲避後齊做暖心動作

2019-03-04 10:40

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

2019-03-08 13:36

蘇揆重話換局長 基層員警瘋傳這張「你擊掌害局長」圖

2019-03-08 12:09

絕美女醫師仙氣逼人 網友暴動形容像Angelababy

2019-03-08 10:32

警察人事再切割 新北警局長人事下周先交接

2019-03-07 23:31

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

綠島受刑人布條勒頸蓋棉被輕生 檢方：很罕見

2019-03-07 19:30

特種店前鬥毆換警局長 蘇揆說法 侯友宜、韓國瑜不認同

2019-03-08 00:12

太囂張！山老鼠狂背木塊下山 阿里山鄉石夢谷再現盜伐

2019-03-07 16:46

拉Ｋ後像中邪 她臨終哭喊「快撐不住了」

2019-03-07 23:34

這招厲害了！老公摩鐵偷腥 她急買床單蒐證

2019-03-08 11:50

父過世請喪假被要求上班 老闆：參加喪禮就會復活嗎？

2019-03-08 11:45

碩士夫買大麻救癌妻 法官開恩

2019-03-08 00:27

尊嚴何在？ 蘇貞昌1句話 警察恐淪為特種行業「保全」

2019-03-08 09:00

愛河鐵人賽出人命 死者妻子：在終點等不到他回來

2019-03-08 11:46

老師半夜三點未回訊息 恐龍家長竟嗆「已讀不回沒水準」

2019-03-08 12:44

北市東湖路驚傳氣爆坍塌 警消人員趕往警戒

2019-03-08 10:45

手機送修店員神助攻 幾句話幫他追到心儀學妹

2019-03-08 12:59

治安喊話 蘇貞昌：不要懷疑我的決心與能力

2019-03-08 09:47

基層刑警回應蘇貞昌 嘲諷「換掉局長」：那太容易啦

2019-03-07 19:05

影／老婦撐傘穿越路口 被大貨車撞飛

2019-03-07 16:58

發生鬥毆就換警局長 韓國瑜：讓警察覺得隨時要掉腦袋

2019-03-08 12:44

不道德但不違法 男與小女友同居還生子獲判無罪

2019-03-07 21:27

影／蘇揆撂狠話 高雄警威力臨檢防街頭暴力

2019-03-08 02:06

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

2019-03-08 10:31

影╱台南家具行暗夜火警 住戶飽受驚嚇

2019-03-08 08:26

【即時短評】防鬥毆探長式撂狠話 院長夠嗆但警察遭殃

2019-03-08 12:23

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

蘇揆防夜店鬥毆再說重話 基層警：再多官都不夠你換

2019-03-08 10:35

台東ATM毀損案 嫌犯落網：一時興起想試槍

2019-03-08 09:28

護理師信推拿私處淋巴結「才能生」 遭整脊師性侵

2019-03-07 16:34

愛河三鐵選手溺斃意外 主辦：偵查不公開非隱瞞

2019-03-08 12:56

後悔任性！男氣媽媽改嫁離家 52年後只能見照片

2019-03-08 09:31

影／取締鬧事 蘇貞昌：我講的話夜店老闆聽得懂

2019-03-08 09:57

自認中4億多頭彩 越女帶槍到彩券行領彩金

2019-03-08 13:03

貌美偽娘告叔叔性侵他 嬸嬸力證丈夫清白

2019-03-07 21:08

5歲遭堂伯狎、硬塞情趣用品 她上性教育才知「不對」

2019-03-08 07:59

經紀人性侵前酒女 辯稱「她尿床還提醒我要戴套」

2019-03-08 10:39

警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47

影／偽造腦波送美判讀報告 醫師涉詐12病患

2019-03-07 20:00

愛河鐵人三項傳溺斃意外 家屬哭求當日目擊影片

2019-03-08 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top