朋友結婚出借禮車 這個安排讓他懷疑去當「司機」

2019-03-08 15:17 聯合新聞網 綜合報導



大方出借朋友結婚用禮車，竟遭對方要求「只能一個人」來，讓他懷疑還有必要去嗎。 示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

俗話說「知人知面不知心」，過去曾有女網友在臉書上抱怨，好閨密結婚時，雖然自己收到喜帖與禮餅，可因臨時有事無法出席婚禮，跟對方解釋狀況後，竟遭好朋友要求「匯款紅包」，讓她感嘆「現在才看清楚兩人的友情」。近日又有網友分享，朋友結婚要借自己新買的車當結婚禮車，大方答應後，竟遭對方以座位有限為由，要求「只能一個人」來，讓他懷疑還有必要去嗎。

這位網友於臉書《爆怨公社》上張貼出兩人的對話內容，描述久沒連絡的朋友，突然傳訊息過來，且劈頭就詢問「聽說你買新車啊？」，表示希望能借原PO的車當作結婚禮車。當時原PO爽快答應，沒想到通知對方當天會攜伴參加卻慘遭拒絕，一問才知道，雖然他的朋友發了15張喜帖給二人的共同朋友，卻只準備2桌10人座的空位，還說「當天位置不夠再擠一下就好啦」，讓原PO懷疑這個「朋友桌」分明是「司機桌」。

這篇文章發出後，釣出許多有相同經驗的網友，大多數網友都建議原PO不需要去當司機，表示「我也遇過跟我要求車，居然不要我到場祝賀，傻眼，婚禮前一週我直接跟他講車壞了」、「一切都是“聽說你買新車”惹的禍」、「喜事是越熱鬧越好，第一次聽到怕人家帶伴的」。除了鼓勵原PO打消借車念頭，也有網友認為原PO朋友在安排喜宴位置時沒有常識，一張喜帖通常要算兩個位子，有結婚的沒跟阿公阿嬤住的，還要依照小孩人數預定，質疑原PO朋友「這樣都不懂？」。