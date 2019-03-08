老師半夜三點未回訊息 恐龍家長竟嗆「已讀不回沒水準」

2019-03-08 12:44 聯合新聞網 綜合報導



家長半夜傳line且嗆聲「已讀不回沒水準」。圖擷自【爆料公社】 分享 facebook

老師不是24小時服務業，也是需要休息的。有位男網友替老婆抱不平，在臉書發文透露學生家長在半夜三點傳訊息，未及時回覆還被嗆「已讀不回是很沒水準的事」，讓其他網友砲轟「真的很沒水準！」

有網友在《爆料公社》表示自己的老婆是老師，並分享了三張學生家長和老婆的對話截圖。只見第一張截圖的時間是凌晨三點十分，家長傳訊質問：「老師，我想問我要給ＸＸ帶他愛喝的巧克力牛奶，為什麼他說老師會罵不能帶呢？是我們ＸＸ誤會還是老師真的那麼鴨霸呢？」接著再下一張則為上午七點九分，該家長寫道：「已讀不回是很沒水準的事，何況妳是一個所謂的『老師』。請看託藥單，應該不會已讀不管吧？」

只見後面的截圖顯示，該名老師在上午七點三十三分便已回訊：「媽咪妳好，我們班的班規有規定孩子不帶學校以外的早餐來學校，更何況學校廚房已經有提供早餐就在學校用餐就好，不是媽咪所謂的鴨霸！」更表示自己不是「已讀不回」，而是正值懷孕期間，正需要休息。且家長凌晨三點傳訊，實在無法回應，希望家長能在上班時間聯絡。

網友心疼懷孕愛妻，氣到將訊息截圖公開讓網友評理。圖截自【爆料公社】 分享 facebook

沒想到，家長依舊以沒禮貌的口吻回訊抱怨學校供應的早餐量根本不夠孩子吃，只不過讓孩子帶一瓶巧克力牛奶竟然也不准。更回嗆老師可以自己找時間去點讀訊息，「不用牽拖到妳其他的私事」。這名網友表示老婆也是人，大家都平等，更感慨「難怪現在的小孩子難帶，為什麼就你要最特別？」希望家長能將心比心。

對此，其他網友一面倒砲轟該名家長「半夜line對方，真是超級沒禮貌的」、「扯！妳家小孩是人，別人家的小孩都不是人」，更表示「家長也要教育」。