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手機送修店員神助攻 幾句話幫他追到心儀學妹

2019-03-08 12:59聯合新聞網 綜合報導

一名男網友和曖昧的學妹講電話，不小心摔壞了手機，沒想到因禍得福，手機店店員幫助他...
一名男網友和曖昧的學妹講電話，不小心摔壞了手機，沒想到因禍得福，手機店店員幫助他追到學妹。 圖／ingimage
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想不到手機摔壞了也能因禍得福！一名男網友和心儀的學妹講電話，過程中不小心把手機摔到地上，他趕緊把手機送修。通訊行的店員得知他「失手」的經過後，好心的願意助這名男網友一臂之力，順利的幫他追到學妹，也讓男網友記憶深刻。

原PO在論壇《Dcard》寫道他和一名學妹處的很好，兩人感情好到很曖昧。日前他邊走邊和學妹講電話，聊天的過程中讓學妹笑的花枝亂顫，突然學妹問他「學長，你這麼好笑怎麼會沒女朋友啊？」他心想這是告白的好機會，於是便想回她「因為我在等妳點頭啊」。也不知道是太緊張還是太興奮，原PO不小心讓手機摔到地上，手機便打不開了。

原PO趕緊將手機送到品牌的體驗店維修，檢查過程中他與店員聊起摔壞手機的經過，店員聽完後告訴原PO願意助他一臂之力，接著便打電話給學妹。接通後店員第一句就說「請問妳是XXX先生的女友嗎？我是OPPO體驗店的員工啦，妳男友剛跑進來說要修手機，資料填一填又跑出去了，因為他人就這樣不見我只好撥他通話記錄上的人。我看他通話記錄上都是小姐妳的名字，所以我猜你應該就是他女朋友。妳男友回來了，我把手機給他讓他跟妳講」。

店員交過手機後，原PO和學妹卻講不到幾句話就沉默了，反而店員急了，突然大聲的說「你不是有事情要問她嗎？」他才意識過來是在幫他助攻。原PO於是提起勇氣問學妹說「店員問妳是不是我女友那句，你怎麼回的？」電話那頭安靜了一會兒，學妹突然嘆了一口氣回答說「我回『是啊』，不然我每天跟你講電話講到這麼晚是在幹嘛」，這樣的回答讓原PO聽了超興奮，更大膽地說出「那我們在一起吧」。

網友看了開玩笑的說「請問摔其他品牌有同樣效果嗎？」「各種品牌跟型號都可以摔，但不一定摔的出學妹～有可能把學費給摔沒了」「請問是哪間體驗店？我也需要店員的助攻」、「首先，需要一個跟你長期講電話的對象。再來，尋找助攻店員」、「別人的店員都不會讓我失望啊」、「哪個店員這麼閒」。

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