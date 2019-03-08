父過世請喪假被要求上班 老闆：參加喪禮就會復活嗎？

2019-03-08 11:45 聯合新聞網 綜合報導



一名網友的友人因為父親罹癌過世，他請了喪假處理後事，卻被老闆抱怨請假太多。 圖／ingimage 分享 facebook 怎麼有這麼誇張的老闆？一名網友在臉書上寫道自己的朋友因為父親癌症過世，沒想到喪假還沒請完，父親的後事也還沒處理好，就被老闆要求趕快回公司上班，這名網友得知後氣得大罵這個老闆太過分，網友也痛批太沒同理心了。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，朋友從小父母就離異，他與父親、爺爺奶奶同住。父親後來罹患癌症，他因為是家中的獨生子女，爺爺奶奶又年事已高，因此一開始他請事假在家裡照顧爸爸。然而父親因為癌末近日離世，原PO的朋友於是請了喪假處理後事，但父親都還沒出殯，友人就接到老闆的訊息要求他趕快回去上班。

原PO貼出友人收到老闆的訊息內容，上面寫著「你去看爸爸最後一面，難道他就會無藥而癒了嗎？你去參加喪禮爸爸就會起死回生了嗎？」老闆還抱怨說原PO的友人上個月請了2個星期的假回家照顧，這個月又請了1個星期的喪假，已經讓其他同事都在說話了，「哪有人快一整個月人都不出現在公司的」，他要求原PO友人去拜託家裡其他人幫忙處理喪事。

許多網友看了大罵這名老闆「沒同理心」、「這是人說出來的話嗎」、「好過分的老闆，不幹也好」、「這老闆腦袋有問題，沒有人喜歡請喪假的」、「這種沒人性的話也講得出口」、「這可以告職場霸凌了吧」。還有網友也有同感，「台灣的企業不就是這樣嗎？我之前阿嬤過世以後一個禮拜阿公過世，後來公司就開除我了」。