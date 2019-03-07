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妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54聯合新聞網 綜合報導

網友將大體搬運到電梯內正準備下樓時，電梯卻像停了電一樣，開關門及所按鍵完全沒反應...
網友將大體搬運到電梯內正準備下樓時，電梯卻像停了電一樣，開關門及所按鍵完全沒反應。圖擷自「靈異公社」
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世界上有許多不可思議的事情，連科學也無法解釋。一位網友曾是專職接體員，從小就不相信世界上有鬼，但因在亡者家中發生的事情而不得不懷疑是否真的有另一個空間存在。

一名網友在「靈異公社」分享親身經歷，他曾經是名專職接體員，表示雖然小時候很怕鬼，但一直以來都不曾看過，所以久而久之就不信這世上有鬼了，但他永遠記得，有一次到了工作現場，亡者是這個家的女主人，當他們在打包大體時，先生傷心的表示太太生前很喜歡這個家，但原po卻不以為意，認為家屬會難過是習以為常的事，處理好，將大體搬運到電梯內正準備下樓時，電梯卻像停了電一樣，開關門及所有樓層按鍵完全沒反應。

原po就請先生到客廳對著太太倒臥的沙發說，「家裡地方真的不方便，現在要將你的大體移到市立殯儀館」，請太太一定要跟著原po到那邊聽經聞法，先生剛說完跨出客廳，電梯竟馬上就恢復正常，原po表示，雖然到最後還是沒有看到鬼，但是這種巧合讓他不禁懷疑是否真的有另一個世界存在。

網友看完後紛紛表示「先為你的工作 收下我45度的鞠躬！」、「倒是...能夠看不到感應不到是最好！但是寧可信其有不可信其無啊！」、「我相信有，有一次在家裡聽到已過世多年阿嬤叫我名字的聲音....」、「空間不同，要看見也需要緣份，你的職業令人敬佩」、「相信有，你的工作讓人尊重」。

網友將大體搬運到電梯內正準備下樓時，電梯卻像停了電一樣，開關門及所按鍵完全沒反應...
網友將大體搬運到電梯內正準備下樓時，電梯卻像停了電一樣，開關門及所按鍵完全沒反應。圖／ingiamage
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