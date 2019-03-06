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UberEats外送叫錯地點 她把鹹酥雞直接送司機獲網友稱讚

2019-03-06 18:25聯合新聞網 綜合報導

原Po發文自己誤植取餐地點的心情。圖／翻攝自《小姐非常有事》
原Po發文自己誤植取餐地點的心情。圖／翻攝自《小姐非常有事》
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原Po用截圖分享與司機之間的談話，讓網友讚爆。圖／翻攝自《小姐非常有事》
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隨著手機叫餐飲外送的服務興起，UberEats也成為人們常運用的app服務。日前一名女攝影師表示，下班後晚餐想吃鹹酥雞，第一次嘗試用UberEats訂餐，卻誤植取餐地點。儘管覺得有點小沮喪，但她暖心將鹹酥雞送給司機吃，此舉獲得不少網友讚賞。

這名女攝影師在《小姐非常有事》臉書還原事情經過，4日晚間她第一次用UberEats叫鹹酥雞，原本以為回家就能吃到熱騰騰的晚餐，但因為不熟悉系統而誤植取餐地點，再加上沒辦法取消。怕勞煩在東區敦化南路二段的司機要送到遠在南港的自己家，因此她決定「把晚餐送給司機大哥吃」。

她用截圖分享與司機之間的談話「我第一次使用，所以剛才的地點是我在捷運上的地點，我想我住家地址應該已經超出你的送貨範圍了，我想你應該不願意送來，如果方便，我就將鹹酥雞送給你吃吧！」雖然司機一度堅持要幫忙送，但看到位在南港，只好道歉「抱歉南港真的有點遠，你鹹酥雞要請我吃嗎？請你告訴我，謝謝妳」。她暖心回覆：「我請你吃鹹酥雞和地瓜薯條。東西很少不麻煩你跑一趟，很謝謝你」。

儘管過程有些小波折，但原PO心態樂觀表示，「這也是一種平衡吧，世界上不需人人都倒楣，或者因爲我的失誤而倒楣。將自己的不順利變成其他人的幸運，自己好像就不會那麼懊惱了」。

此篇正能量的貼文，讓許多網友紛紛留言「司機一定很開心的」、「妳是他的小幸運」、「謝謝妳送司機一份體貼的溫暖」。

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