清潔員打掃驚見貓屎跳蚤屋 氣得放棄走人：兩千塊也不掃

2019-03-06 14:27 聯合新聞網 綜合報導



居家清潔人員要打掃時，一進門卻發現滿是貓屎及跳蚤的房間，過沒多久，被跳蚤叮的全身都是，讓他氣得放棄打掃直接走人。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook 清潔工是份辛苦的工作，但有客戶卻把房子弄得一團亂，連清潔人員都受不了。一名居家清潔人員要打掃時，一進門卻發現滿是貓屎及跳蚤的房間，過沒多久，被跳蚤叮的全身都是，讓他氣得放棄打掃直接走人。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，他是一名居家清潔工，正要打掃時打開房門卻發現恐怖的慘狀，整片貓屎及跳蚤，一開始只覺得很髒，他打掃到一半時，突然腳一直有種像是雞皮疙瘩的感覺，翻開自己的褲管後，竟發現腳上都是滿滿的被跳蚤叮的痕跡，他氣得當場放棄走人，直呼「一小時兩千我也不掃」。

另外他也怒批，「居家清潔第一次遇到這種客戶，房子裡幾萬隻的跳蚤不先叫除蟲的來，只想省錢害人受害，重點，有蟲還不說....有蟲還不說....有蟲還不說」，並表示「進屋還只叫我們清潔人員進去，自己拍拍屁股走人，還是第一次看，真的是王八蛋，沒賺到錢還要花錢看醫生，到底有沒有良心啊！」。

這位清潔工後來發現他全身上下包括腰部、腹部、大腿、小腿都被跳蚤叮過，非常悽慘。網友看了紛紛表示「這環境也太噁心了！」、「夭壽哦，看了好癢快去看醫生」、「真的沒良心欸，看了就好難受」、「這種門打開就先丟100罐水煙式殺蟲劑！三天後再來清」、「好可怕 可以提告這種無良心的人嗎？」。