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妙天曝妙禪曾被兒子拿菜刀追殺 懺悔錄音檔也流出

2019-03-06 11:04聯合新聞網 綜合報導

佛教如來宗創辦人妙禪爭議頻傳。 圖／取自佛教如來宗官網
佛教如來宗創辦人妙禪爭議頻傳。 圖／取自佛教如來宗官網
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佛教如來宗創辦人妙禪爭議頻傳，與妙禪是原是師徒關係的妙天爆出，妙禪違反戒律與女信眾出問題，還曾被兒子拿菜刀追殺、身心問題，都是他出手相救的。

據悉，於1990年時妙禪加入妙天的教團開始修行，妙天為妙禪取法號「妙殿明」；1996年取得「金剛印心弟子」稱號；1998年宣稱已成佛，自封法號「行本覺」，召開記者會與信徒一同指控妙天詐財，並與師父關係決裂，同年8月向妙天下跪認錯，承認之前的成佛之說與對妙天的指控是捏造的，並自稱患上肺結核央求原諒，當時妙天同意他重回師門。

2004年妙禪創立如來宗，並自稱「妙禪」；2014年3月，妙禪自成立如來宗以來，盜用妙天教義並不時詆毀妙天教團、還盜用妙天禪師傳授的手印及禪法，違反了戒律，妙天才正式將妙禪逐出宗門。

根據「鏡週刊」報導，妙天表示妙禪只是三腳貓功夫，沒學到精隨只學到表面，也痛批妙禪接受信眾供養、坐名車、弟子跪拜等行徑，更勸妙禪回師門好好修行，認為妙禪是個非常聰明且有能力的徒弟，但心態有偏差，更爆出他曾被女信徒反應違反戒律，他跟妙禪提醒後應該有聽進去，妙禪還曾被兒子拿菜刀追殺，「當時他兒子17、18歲，突然拿菜刀要砍他，多恐怖呀！」，後來是他去解圍，隔開父子兩人並將妙禪兒子送往紐西蘭的道場服務。

由於妙禪被信徒供養事件惹議，妙天所屬的釋迦牟尼佛就是基金會曾貼出「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔錄影片節錄（5分鐘）」、「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔錄全文」、「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔全程錄音」，撇清關係。妙禪在錄音中表示脫離妙天後身體發生變化，一度瀕死，妙禪還描述自己非常害怕。「因為當時在那樣環境實在是太恐慌了，我眼睛都沒有閉著，一直看著師父，其實師父的法身親自到地獄去把我帶出來，我自己清清楚楚。」

妙天禪師（左一）爆出，妙禪違反戒律與女信眾出問題，還曾被兒子拿菜刀追殺、身心問題...
妙天禪師（左一）爆出，妙禪違反戒律與女信眾出問題，還曾被兒子拿菜刀追殺、身心問題，都是他出手相救的。 本報資料照片／記者胡經周攝影
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