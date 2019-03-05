陌生男網交12歲女童 一句「哥哥有點喜歡妳」嚇壞她媽

2019-03-05 19:57 聯合新聞網 綜合報導



網友分享自己年僅12歲的女兒，在網路上被成年人搭訕，呼籲作為父母真的要多注意自己的小孩。圖擷自／《爆料公社》 分享 facebook

各位家長要當心了！過去社會上因網路交友，而有小孩遭受誘拐、離家出走的事件層出不窮，最近就有一名網友，分享自己年僅12歲的女兒，在網路上被成年人搭訕，甚至在被女童母親質問「想要誘拐」後，男子反嗆家長「有病」，讓這位母親呼籲，作為父母真的要多注意自己的小孩，以防類似事件發生。

這名媽媽在臉書《爆料公社》上發文，指稱有一名22歲的男子，透過網路搭訕自己12歲的女兒，不只是問女孩想不想談戀愛、喜歡什麼樣的男生，甚至還稱讚對方「可愛」、直接告白「哥哥都有點喜歡你了」，讓原PO嚇得趕緊用女兒帳號，要對方離自己小孩遠一點。

從原PO附上的幾張截圖可以發現，這22歲的男子是由臉書接觸女孩，並且在明知對方只有12歲的情形下，依然不斷跟她聊「戀愛」話題，除了誇讚原PO女兒可愛，還持續傳送「你喜歡哥哥？」、「怕哥哥帶壞你嗎？」、「不想交男友嗎？」等曖昧語句，不只嚇壞原PO，也讓一票網友直呼「好噁心」！

22歲的男子由臉書接觸女孩，在明知對方只有12歲的情形下，依然不斷傳送「你喜歡哥哥？」等曖昧語句。圖擷自／《爆料公社》 分享 facebook

甚至在原PO用女兒帳號告訴他，「敢再傳訊息給我女兒試試」、「對話內容已經截圖，她爸爸是警察」，懷疑男子企圖誘拐12歲女兒時，被反嗆「有病」、「問問題也算誘拐」，讓原PO十分傻眼，雖然目前還未有犯罪事實，可他的對話內容不免讓人聯想是否別有用心，呼籲所有家長要多多注意自己的孩子有沒有遭遇相同的狀況。

這起事件迅速在網路上引起熱議，網友表示「那個22歲根本圖謀不軌」、「國外很多這樣的案例誘拐性侵小朋友」、「我也遇過叫我姪女拍裸照給他看的」。除此之外，也掀起一波小孩能不能使用上網手機的論戰，部分網友認為如今透過網路犯罪的人太多，在建立好小孩正確的判斷能力前，應避免可以獨自使用網路的時間，才能杜絕孩童被騷擾的可能。