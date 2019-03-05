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吃飯被催「這桌快吃完了」 網友一招讓對方閉嘴

2019-03-05 17:02聯合新聞網 綜合報導

若是在用餐時間至美食街、餐館吃飯，往往會遇上大量人潮、一位難求。示意圖／聯合報系...
若是在用餐時間至美食街、餐館吃飯，往往會遇上大量人潮、一位難求。示意圖／聯合報系資料照
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若是在用餐時間至美食街、餐館吃飯，往往會遇上大量人潮，多數人會交由店家安排候位，或是找尋快吃完飯的座位，在旁等待。但若是在候位時，不斷盯著正在用餐的客人，還大聲表明要別人讓位，說不定會造成反效果。

一名網友在臉書《爆怨公社》上發文，描述自己在吃飯時，因為當天用餐人潮較多，許多人都必須排隊等待空位。此時竟有一群陌生人直接站在原PO桌旁，不只大辣辣盯著他與同行人吃飯，還與旁人大聲對話，不斷重複「這桌快吃完了」。原PO認為，他可以理解或許這位「大哥」很餓，但真的沒必要一來就死命盯著別人吃飯，還重複、大聲的催促正在吃飯的人讓位，因此一氣之下，原PO再向店家加點一份滷肉飯與豬血湯，並表示看到這位大哥尷尬的表情，超滿足！

此文一出，許多網友也深有同感，留言吐露苦水「我也很討厭吃飯站在人家旁邊的那種人」、「真心覺得好好吃個飯，怎麼那麼累」、「沒衛生沒禮貌」，還有人大讚原PO用「加點餐」教訓這位大哥，建議「先點一碗吻仔魚粥，然後好好的挑一下魚刺」、「如果默默等我會加速吃，在旁邊靠北我只好再點一輪」。並鼓勵原PO應向對方請安：「希望到時你住院，會有人在你病床邊唸，這人快往生了，再等一下就有病房了」，讓他體會一下被人催趕是什麼感覺。

滷肉飯爆怨公社

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