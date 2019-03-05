親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

寫馬英九收頂新魏家10億 最高法院判吳子嘉要道歉！

手機視訊看診？英國「遠距醫療」的省錢大挑戰

外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37聯合新聞網 綜合報導

示意圖／ingimage授權
示意圖／ingimage授權
分享

一般都認為人去世後，魂魄會於「頭七」時返家，一名網友分享外婆過世時，在頭七時家中竟出現一排腳印，讓思念母親及外公瞬間跪地淚崩。

一名網友在「靈異公社」分享從母親那裡聽到的外婆頭七故事，外婆是在母親小學時過世，在靈堂守靈，外公交待要從冰櫃處一路撒麵粉到大門口，當還是小學生的母親不明所以問原由，外公解釋「阿內你老母才知道要回來」，而且撒後不准任何人踩上去，母親一聽可以見到外婆，就開心狂撒麵粉，期待能再見外婆一面。

剛好外婆過世的第七天輪到母親和她的姐姐守靈，連日的輪值大家都身心俱疲，母親和姐姐當晚就直接趴在桌上睡著了。據母親描述，睡夢中似乎隱約聽到有人走路的聲音，而且越靠越近，彷彿已走到自己身邊一樣，但當時實在太累，無法睜眼起身查看。

隔天一早，母親被姐姐狂拍叫醒大喊快起來看，發現撒滿麵粉的地板上出現一排腳印，一路從門口延伸到冰櫃，停在母親坐的椅子邊，母親想起昨晚的腳步聲，驚覺真的是外婆回來看她了，讓母親瞬間地崩潰大哭。

外公在得知外婆頭七曾經回來過，開心妻子回來探視家人，感到比較安心，但也了解到外婆已到了要去地府報到投胎的時間，再也無法相見。據網友表示，之後外公也因為長期思念過世的妻子，心情鬱悶，健康狀況越來越差，沒多久也過世，跟著外婆一起去了。

外婆頭七神秘腳印的故事，讓原PO堅信，親人在過世後，不論以何種方式，都會回來探望家人後，才安心的去報到。故事也引來網友分享經歷，稱自己在阿嬤頭七當天，和妹妹見到阿嬤在停放靈框的地方哭泣，還有人稱阿嬤過世時，家人準備雞腿，頭七那天雞腿卻變成紫色，上面還有牙痕，讓家人知道阿嬤回來過了。

維基百科資訊，習慣上認為「頭七」指的是人去世後的第六日晚上到第七日早晨，一般都認為死者魂魄會在「頭七」時返家，家人應為死者預備一頓飯，便須迴避，最好的方法是睡覺，避免讓死者魂魄見到家人，心中掛記，影響投胎轉世。

禮儀師

相關新聞

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

捷運車廂珍奶翻覆 乘客驚叫躲避後齊做暖心動作

2019-03-04 10:40

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

自撞安全島翻車GG 網友歪樓點出照片亮點酸：褲底一包

2019-03-01 19:42

又見奧客！訂位14人放鴿子 店家怒：掛電話還已讀不回

2019-02-28 20:49

《還願》女鬼嚇哭眾人 本尊竟是顏質爆表台大妹

2019-02-28 17:14

他點「百菇湯」打開一看驚呆 網狂唸菜單笑到併軌

2019-02-28 15:37

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

色翁性侵同居人女兒 恐嚇「不要太大聲你媽會聽到」

2019-03-04 17:35

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22

新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產

2019-03-05 11:53

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43

外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top