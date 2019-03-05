外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37 聯合新聞網 綜合報導



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一般都認為人去世後，魂魄會於「頭七」時返家，一名網友分享外婆過世時，在頭七時家中竟出現一排腳印，讓思念母親及外公瞬間跪地淚崩。

一名網友在「靈異公社」分享從母親那裡聽到的外婆頭七故事，外婆是在母親小學時過世，在靈堂守靈，外公交待要從冰櫃處一路撒麵粉到大門口，當還是小學生的母親不明所以問原由，外公解釋「阿內你老母才知道要回來」，而且撒後不准任何人踩上去，母親一聽可以見到外婆，就開心狂撒麵粉，期待能再見外婆一面。

剛好外婆過世的第七天輪到母親和她的姐姐守靈，連日的輪值大家都身心俱疲，母親和姐姐當晚就直接趴在桌上睡著了。據母親描述，睡夢中似乎隱約聽到有人走路的聲音，而且越靠越近，彷彿已走到自己身邊一樣，但當時實在太累，無法睜眼起身查看。

隔天一早，母親被姐姐狂拍叫醒大喊快起來看，發現撒滿麵粉的地板上出現一排腳印，一路從門口延伸到冰櫃，停在母親坐的椅子邊，母親想起昨晚的腳步聲，驚覺真的是外婆回來看她了，讓母親瞬間地崩潰大哭。

外公在得知外婆頭七曾經回來過，開心妻子回來探視家人，感到比較安心，但也了解到外婆已到了要去地府報到投胎的時間，再也無法相見。據網友表示，之後外公也因為長期思念過世的妻子，心情鬱悶，健康狀況越來越差，沒多久也過世，跟著外婆一起去了。

外婆頭七神秘腳印的故事，讓原PO堅信，親人在過世後，不論以何種方式，都會回來探望家人後，才安心的去報到。故事也引來網友分享經歷，稱自己在阿嬤頭七當天，和妹妹見到阿嬤在停放靈框的地方哭泣，還有人稱阿嬤過世時，家人準備雞腿，頭七那天雞腿卻變成紫色，上面還有牙痕，讓家人知道阿嬤回來過了。

據維基百科資訊，習慣上認為「頭七」指的是人去世後的第六日晚上到第七日早晨，一般都認為死者魂魄會在「頭七」時返家，家人應為死者預備一頓飯，便須迴避，最好的方法是睡覺，避免讓死者魂魄見到家人，心中掛記，影響投胎轉世。