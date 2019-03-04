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這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32聯合新聞網 綜合報導

友人招待表弟免費到韓國玩，只需要回程幫忙帶「避稅古董」，女網友一聽覺得不妙。示意...
友人招待表弟免費到韓國玩，只需要回程幫忙帶「避稅古董」，女網友一聽覺得不妙。示意圖／聯合報系資料照片
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朋友免費帶你出國玩，天底下竟有這種好康事？一名女網友表示，表弟被友人招待免費到韓國玩，不過回程時需要幫忙「帶古董回來」，作為避稅用。女網友一聽覺得不妙，急忙上網詢問是否真有這麼單純，沒想到網友一見貼文，立馬勸退！

女網友在《爆怨公社》發文表示，30歲的表弟受到招待，可以免費去韓國玩，但回程需要幫忙帶「避稅用的古董」回來。女網友一聽就覺得有鬼，連忙阻止表弟，沒想到表弟竟表示，「反正來回機票對方都買好了，有問題的東西就不要帶」。

表弟無所謂的心態更令原PO感到害怕，她便上網詢問網友意見，更在文中寫道：「這有那麼單純嗎，會不會去了就回不來？講都講不聽，都已經三十歲的人了，有什麼方法可以打醒他讓他不要去嗎？」

網友看了貼文後，紛紛留言猜測，「走私或是運毒吧」、「古董不是洗錢就是運毒」、「萬一是夾毒品，他的人生就掰掰了」，也有網友勸表弟不要貪心，「韓國遊沒很貴，為了一萬塊客死異鄉不值得啊」、「能自己帶，對方就自己帶了，幹嘛花錢請別人帶？」、「搞不好古董是贓物或藏毒，韓國機酒又不貴」。

部分網友則分享類似的經驗，「曾經有親戚也是幫人運東西去韓國，結果就被關在韓國了」、「我一個朋友的外甥，十多年前幫朋友帶洗髮精和沐浴乳去深圳被抓，父母散盡家財也救不回」，一些網友也提供建議，「這麼大的人了，自己的行為自己承擔」、「先報警比較快，讓警察破大條的」、「當天把他的護照跟身分證剪掉」。

出國韓國

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