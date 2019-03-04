「利剪」沒入愛車引擎蓋 網友：剪刀哪裡買

2019-03-04 16:50 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友的車子被利剪插入引擎蓋和後車廂蓋。圖擷自「爆怨公社」。 分享 facebook 日前報載一家族5輛車出遊宜蘭，車停民宿指定停車場卻被刺破輪胎事件，經事主報案後，警方追出涉嫌人是一名吸毒者。無獨有偶，一名女網友在「爆怨公社」po出數張利剪插入車子引擎蓋和後車廂蓋的照片，並說自嘲的說「唯一好處就是我不用花錢，平白無故得到了『兩支剪刀』」。

原po表示一大早要去開車上班時，看到自己的愛車引擎蓋上插了一支剪刀，後車廂蓋也被插了一支，看到愛車變成這樣，只能報警處理。警察調查後表示這是住附近的一名吸毒嫌犯所為，由於長期吸毒不僅精神出現異常，也被警方列為頭痛人物。原po表示吸毒嫌犯損毀汽車已經不是第一次了，之前吸毒嫌犯親戚的車被毀，要找他爸爸理論時，看到嫌犯後嚇的趕緊避開。警方說遇到這種事，多數受害者都自己承受，沒人想提告也只能這樣。

事後，原廠預估維修費用要3萬6千元，原po向嫌犯父親求償，他說「小錢可以處理，大錢就沒辦法了」，原po只能自嘲說「唯一好處就是我不用花錢，平白無故得到了『兩支剪刀』」。最後結果才是出人意料之外，原po不僅要花錢修車，兩支剪刀也沒得到，因為剪刀是證物，被警方鑑識組帶走了。

許多網友看到po文紛紛留言質疑「這鈑金也太」，也有網友表示留下它「當裝飾品吧」、「新造型，無違和感」，更多的網友問「剪刀會大賣」、「剪刀哪裡買」、「其實剪刀廠商的代言費應該可付板金的」。

警方雖然說遇到這種事，多數受害者都自己承受，但有些網友質問「如果他插警車，警察會如何處理」，住原po附近的網友說「好危險喔」。