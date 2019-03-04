幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38 聯合新聞網 綜合報導



一位男網友分享自己去前女友家吃飯，前女友母親不僅當場摸手看手相，還更進一步穿著曲線若隱若現的性感內衣開門相迎。新聞示意圖 圖／ingimage提供 分享 facebook 一位男網友日前在「戀愛公社」po文分享自己去前女友家吃飯，第一次前女友母親不僅當場摸手看手相，另一次還更進一步穿著曲線若隱若現的性感內衣開門相迎，讓原po當場不知目光放哪，有網友笑說覺得是丈母娘在測試女兒男友是不是無腦好色之徒。

原po文中表示，跟前女友剛開始交往不久，女友的母親就邀約去家中吃飯，因為女友說母親跟她情同姐妹，讓原po的心理壓力減輕不少。吃飯當天，女友母親見到原po馬上就抓著他的雙手説，「沒想到是這麼帥的小帥哥，常常讓我女兒晚回家」，下一秒她馬上翻轉原po的雙手看著掌心說「沒有斷掌，而且手又白細皮嫩肉的」。吃飯時，女友母親的手更一直摸著原po的手且不時滑動著。

過了不久，前女友忘了帶東西叫原po幫她去家裡拿，也跟母親說過原po會去拿。原po到達後，女友母親應門時讓原po整個傻眼，她穿著一件緞面的白色連身睡衣，因為材質的關係，整個曲線若隱若現，原po還發現她沒穿內衣，目光一時不知要往哪放。女友母親交完東西後還問原po「要不要喝點什麼再走，阿姨幫你用」，原po害羞的忙說不用，因為還要趕快送東西。之後，前女友雖然有再邀約去她家吃飯，但原po都沒有再回應。

網友看完po文後體恤原po「還好你沒娶她女兒，不然一輩子陰影」、有網友說「是想摸你的手，假藉看掌紋吧」、「小鮮肉上門」。不過最讓網友瘋狂的不是po文而是文末的貓圖，短短的貓腳，網友紛紛留言「內容沒注意，只注意貓」、「怎麼好像到哪兒都看到你的貓」、「我是來看貓的」。