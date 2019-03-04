捷運車廂珍奶翻覆 乘客驚叫躲避後齊做暖心動作

2019-03-04 10:40 聯合新聞網 綜合報導



一個在捷運車廂內的小意外，讓人見識台灣人的熱情，以及「最美的風景是人」這句話。一名女網友在「爆廢公社」發表捷運內的暖心經歷，她在搭捷運時看到一位媽媽帶著兩個男孩以及行李廂一同進入車廂內，不久便發生了小朋友打翻珍奶的意外。雖然在飲料打翻的瞬間，乘客們都發出驚叫並且立即閃躲，但之後大家的舉動卻讓人覺得異常溫暖。

捷運上的打翻珍奶事件意外讓人見識到台灣人真的好有愛。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

網友表示，包括她本人在內的其他人因為怕進飲料濺到都先閃躲開來，但隨後「每個人都掏出面紙濕紙巾幫忙擦」。媽媽帶著男孩們一起清理車廂，並且趕緊聯絡站務人員幫忙拖地「沒有任何人冷漠，也沒有責怪的聲音」。整個處理的經過讓她覺得「台灣人真的很有愛，媽媽教育的也很好」，雖然她不是事主看到此景依然心懷感激。

看了她的PO文後，網友們的回應也都充滿了正面能量「教育很重要 、周圍的人也很有愛」指稱這真的是「台灣最美的風景」。有人認為從這個過程可以看出「身教重要」，原PO則回應「真的，本來以為媽媽會先罵兒子，結果是先擦地板」。

其他網友們也紛紛分享了自己的經歷，「有一次出去玩排隊，小朋友一個噴嚏就噴出鼻血…一下子就有5包衛生紙送到我手上，超感動」，「想到我女兒在公車上吐了，隔壁的父子和兩個年輕人也是熱情贊助面紙幫忙清理，父親好像中醫師的樣子，還教我如何幫止吐、止暈車」。大家一致認同台灣人並不冷陌「大部分的人都很熱情也很溫暖」，推定此事代表「公民道德教育成功」。