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影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15聯合新聞網 綜合報導

越南女孩「婷婷」阮氏秋粧分享對台灣的看法。 圖／翻攝自Youtube「不要鬧工作...
越南女孩「婷婷」阮氏秋粧分享對台灣的看法。 圖／翻攝自Youtube「不要鬧工作室」
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對許多外國人來說，台灣是個充滿人情味的國家。一名越南女孩和母親移民到台灣來，她為了學習獨立並練好中文，自食其力去打工，沒想到一開始卻遭受到許多歧視和欺負，例如被倒飯菜在身上，雖然如此，她仍相信台灣有許多好人，也希望能在台灣交到許多好朋友。

這名越南女孩「婷婷」阮氏秋粧在Youtube頻道《不要鬧工作室》分享自己來台後對台灣的感覺。她說3年前和母親移民到台灣並居住在南投，半年前她為了學習中文，並且多看看外面的世界，獨自一人到台北打工。

為了不麻煩家人，婷婷自己賺取房租、學費和生活費，因此只要有打工機會她都願意去嘗試。回憶起剛開始打工的時候，她難過的說不知道是因為自己是外國人，還是運氣比較差，常常會受到欺負，例如有人要她「滾回越南去」，不然就是有人會把飯倒在她身上。

婷婷還說剛來台灣時中文還不是很好，有次打工的時候遇到一對夫妻稱讚她，沒想到隔壁薑母鴨的老闆娘聽到竟然對她說「妳以為人家在稱讚妳嗎？妳以為妳是誰？越南人在台灣又怎樣？妳以為妳是外國人嗎？」讓婷婷聽了超難過，回憶起這段往事也讓她忍不住紅了眼眶。

雖然曾受到欺負，但婷婷也說最近這兩年遇到的好人越來越多，例如她打工的早餐店老闆娘看到路邊打掃的人很辛苦，就會叫婷婷把早餐送給對方；或者有客人忘了帶錢，老闆娘也會大方的請客，就連曾經傷害過她的人也寫信跟她道歉。

婷婷相信只要自己真心對人家好，別人也會自動對你好。她也說自己在台北沒什麼朋友，希望能和台灣人做朋友，和大家分享越南的文化。

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