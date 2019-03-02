工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07 聯合新聞網 綜合報導



工人做完工後在騎樓休息，卻遭大樓保全驅趕。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

女網友在臉書抱怨，一次做完工地後，全身髒兮兮的坐在一棟新住宅的騎樓內休息，但坐下才不到五分鐘，大樓的保全卻出來驅趕她，更表示「妳們坐在這裡房子怎麼賣得出去？」，女網友一聽覺得無奈，質疑「沒有工人，怎麼有房子？」，貼文一出，引發兩派網友論戰。

女網友在《爆怨公社》發文，她有一次做完工地後，便與友人一起在一棟新建案的騎樓下休息。不料坐下才不到五分鐘，大樓的保全就出來趕人，更稱「這邊是在賣房子的，妳們坐在這裡房子怎麼賣得出去？」，原PO反問，「你現在在嫌我們髒就對了？」，卻遭保全否認。

保全示意要她們到一旁曬得到太陽的地方休息，而原PO則以「就是有太陽我們才坐這裡，掰掰祝你房子賣得出去」回絕，隨後便離開現場。原PO在貼文中表示，雖然這是之前發生的事，但每次想到就很氣憤。她也提到自己的父母都是做工地的，不知道自己的父母是否也被這樣對待，「說真的，如果沒有我們這些工人能有房子嗎？」

不少網友看完貼文後，也留言支持原PO，「辛苦你們了」、「要不是你們也不會有堅固安全的房子」、「有些保全真的很高傲」、「保全對工人都超不禮貌的」，另一派網友則為保全說話，「保全只是做他該做的事」、「保全有保全的工作，誰會無聊去得罪人，沒命令誰會找麻煩」、「你們不走，那老闆看到不幹保全才怪？」。

部分網友也提出看法，「雖然工人辛苦，但是坐在騎樓休息，不但影響其他行人，而且騎樓畢竟是私有地」、「若騎樓是別人的私人地方，其實不給人使用或走踏，立場上來講也沒有錯」。

隨後，原PO也補充表示，保全提醒她們後，她們也沒給保全難堪，當下就馬上起身走人了。她也能理解保全可能只是執行任務，但因為當時也沒人說不能坐，卻遭人驅趕，才會感到不太舒服，而她只是單純想發文抱怨此事，並非刻意引戰。