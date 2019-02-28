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《還願》女鬼嚇哭眾人 本尊竟是顏質爆表台大妹

2019-02-28 17:14聯合新聞網 綜合報導

恐怖遊戲《還願》中讓一票玩家嚇破膽的女鬼「鞏俐芳」，本尊竟是台大正妹高材生。圖擷...
恐怖遊戲《還願》中讓一票玩家嚇破膽的女鬼「鞏俐芳」，本尊竟是台大正妹高材生。圖擷自陳品伶臉書
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時下台灣最夯的話題，莫過於赤燭遊戲最近推出的驚悚大作《還願》，即使目前暫時下架，人氣依然居高不下。其中故事主角「杜豐于」的明星妻子「鞏俐芳」，在遊戲中化身厲鬼一路爬行、追著杜豐于狂奔索命的情節，讓不少玩家聞風喪膽。近日有網友肉搜起底，原來飾演「鞏俐芳」的女鬼本尊是一位才華洋溢的台大正妹。

「鞏俐芳」的本尊陳品伶畢業於台大生命科學系，過去曾替赤燭首款恐怖解謎遊戲《返校》配音，這次再度受邀替《還願》中的媽媽角色配音，同時以她的外型為基礎，建立遊戲中鞏俐芳的樣貌。陳品伶除了外型亮眼，多年來深耕音樂劇表演，她的獨特嗓音更是讓眾多網友印象深刻。

因《還願》爆紅而受到矚目，陳品伶日前也在臉書和Instagram上發文，表示「嚇到大家了，莉芳深感抱歉！」，說明自己飾演美心媽媽的角色，感謝自己能夠獲得這個機會也稱讚製作團隊的用心。她接著幽默寫道「謝謝媽媽把我生得不差，品伶的分數真是88分不能再高了」，但也期許自己「要記得真正的美不是漂亮，是因為用心」。

許多網友看完「鞏俐芳」的廬山真面目，紛紛留言大推「能當上一回她老公此生無憾了」、「讓她搭我電梯！」、「美心媽人美心也美」、「我覺得品伶是99.9分喔~人美歌喉又好啊」、「期待妳未來發光發熱」。

遊戲中主角「杜豐于」的明星太太「鞏俐芳」不但由陳品伶配音，同時也依照她的外型建構...
遊戲中主角「杜豐于」的明星太太「鞏俐芳」不但由陳品伶配音，同時也依照她的外型建構角色樣貌。圖擷自陳品伶臉書
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