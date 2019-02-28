親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖

2019-02-28 14:07聯合新聞網 綜合報導

一名住戶家中的車庫遭到陌生車輛闖入停放，讓他氣得關門上鎖。 圖／擷取自《爆怨公社...
一名住戶家中的車庫遭到陌生車輛闖入停放，讓他氣得關門上鎖。 圖／擷取自《爆怨公社》
分享
開車族最大的問題就是停車，但也不能找不到停車格就停到別人家裡去。新竹一名住戶發現自家車庫被一台陌生的車子給「停好停滿」，撥打電話聯繫但車主卻沒接，到派出所詢問也沒用，讓住戶氣得直接把大門關上並且上鎖。貼文一出引起近萬名網友留言撻伐。

這名住戶在臉書《報怨公社》表示，今天（28日）家中車庫被一輛紅色福特轎車給闖入停放，而車主雖然有留電話，但住戶打了好幾次都沒有人接，到附近派出所詢問，警察也說沒有登記電話，讓他火冒三丈，甚至氣得說「我很忙…對了我的門要上鎖了！」

貼文不到一小時就吸引近萬名網友議論，有人痛批「停人家門口內也太誇張了」、「怎麼還這麼多自私的人，這都侵門踏戶了」、「一般看到都是擋在門口…你這太誇張！直接停進別人家的而且還是有鐵門的車庫」、「裝個監視器，如果車主回來擅自破壞鎖，吉他。」不過貼文PO出一個小時左右就被撤下了。

擅自停別人家車庫的案例不只這一件，去年（2018）7月也曾有人家裡的車庫被外來車輛給「入侵」，讓住戶氣得把鐵門關上，還留紙條表示「要開車出去，請找到我為止，因為你沒水準！」還有人為了對付這種沒水準的車主，想出用自己的車擋住出路堆沙包擋路等等的方法，也都讓網友看了大喊「幹得好」。

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵

2019-02-28 13:22

民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？

2019-02-28 12:19

拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」

2019-02-28 10:08

過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品

2019-02-28 09:30

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

影／快狠準！神手醫生打針超迅速 網友驚嘆：回放第二次才看到

2019-02-27 12:00

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

「心臟被開了兩個洞」92歲超高齡阿嬤仍堅定求生

2019-02-26 15:24

師父一句「養狗運勢變差」 公婆狠割四犬聲帶要送養

2019-02-25 18:20

吃土虱闆娘竟附贈隱藏版配菜 網讚：可遇不可求的極品！

2019-02-25 17:46

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

什麼都能冰冷凍庫？他放「芭樂」忘記拿結果GG了

2019-02-24 20:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬

2019-02-28 08:11

影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中

2019-02-28 02:53

最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年

2019-02-27 21:44

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」

2019-02-28 10:08

窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀

2019-02-27 17:18

騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37

救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定

2019-02-27 17:51

科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養

2019-02-28 12:05

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中

2019-02-27 19:55

春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」

2019-02-27 15:46

討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危

2019-02-27 19:26

立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定

2019-02-27 18:16

躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思

2019-02-27 19:13

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？

2019-02-28 12:19

宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴

2019-02-27 16:10

懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡

2019-02-28 08:50

第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵

2019-02-28 13:22

南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷

2019-02-27 17:49

【即時短評】警察過勞下的工時迷思

2019-02-27 22:14

72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准

2019-02-27 20:50

私立科大校長 賣假證書判15年

2019-02-28 00:31

酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單

2019-02-28 10:18

山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣

2019-02-28 12:25

影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店

2019-02-28 11:45

海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動

2019-02-27 18:19

過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品

2019-02-28 09:30

自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷

2019-02-27 22:58

陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖

2019-02-28 14:07

憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走

2019-02-28 13:44

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37

「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒

2019-02-28 11:11

屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海

2019-02-28 14:45

刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢

2019-02-27 23:43

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區

2019-02-27 20:06

警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29

開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03

老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下

2019-02-27 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top