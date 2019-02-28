陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖

2019-02-28 14:07 聯合新聞網 綜合報導



一名住戶家中的車庫遭到陌生車輛闖入停放，讓他氣得關門上鎖。 圖／擷取自《爆怨公社》 分享 facebook 開車族最大的問題就是停車，但也不能找不到停車格就停到別人家裡去。新竹一名住戶發現自家車庫被一台陌生的車子給「停好停滿」，撥打電話聯繫但車主卻沒接，到派出所詢問也沒用，讓住戶氣得直接把大門關上並且上鎖。貼文一出引起近萬名網友留言撻伐。

這名住戶在臉書《報怨公社》表示，今天（28日）家中車庫被一輛紅色福特轎車給闖入停放，而車主雖然有留電話，但住戶打了好幾次都沒有人接，到附近派出所詢問，警察也說沒有登記電話，讓他火冒三丈，甚至氣得說「我很忙…對了我的門要上鎖了！」

貼文不到一小時就吸引近萬名網友議論，有人痛批「停人家門口內也太誇張了」、「怎麼還這麼多自私的人，這都侵門踏戶了」、「一般看到都是擋在門口…你這太誇張！直接停進別人家的而且還是有鐵門的車庫」、「裝個監視器，如果車主回來擅自破壞鎖，吉他。」不過貼文PO出一個小時左右就被撤下了。

擅自停別人家車庫的案例不只這一件，去年（2018）7月也曾有人家裡的車庫被外來車輛給「入侵」，讓住戶氣得把鐵門關上，還留紙條表示「要開車出去，請找到我為止，因為你沒水準！」還有人為了對付這種沒水準的車主，想出用自己的車擋住出路、堆沙包擋路等等的方法，也都讓網友看了大喊「幹得好」。