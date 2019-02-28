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民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？

2019-02-28 12:19聯合新聞網 綜合報導

有民眾將零錢存入只能存領紙鈔的ATM中，造成機器損壞。 圖擷自爆怨公社
有民眾將零錢存入只能存領紙鈔的ATM中，造成機器損壞。 圖擷自爆怨公社
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目前市面上的存款機有些能存零錢，有些則只能存入鈔票，但若將零錢存入只能存鈔票的存款機裡，可能會導致機器故障。一名女網友在臉書「爆怨公社」表示有顧客存入15元，造成ATM需要更換零件，讓她直呼「存款機只能存鈔票、存款機只能存鈔票、存款機只能存鈔票，很重要～所以說三次」。

這名在銀行工作的女網友PO了一張ATM的照片，機器上貼有可存領鈔票但零錢除外的圖示，不過卻有客人存入15元零錢，導致機器故障，需要更換零件。她協助客人取出零錢並歸還，但疑似對方不滿ATM不能存零錢而有怨言，讓原PO很無奈的說「已經沒跟您收維修費用了，就不要再抱怨了」。

有網友開玩笑地說「他想買飲料嗎？」、「他會不會以為是販賣機？」、「美金嗎？」、「存15塊，20年也不會變多好嗎？」、「哪個天兵連手續費都存進去？」也有人幫忙緩頰「他可能以為每家都跟渣打的一樣可以存零錢吧」、「或許是外國人，國外的機子能存硬幣」、「好像有存零錢的機器」。

事實上目前的確有銀行設置可存零錢的ATM，如中信銀行、渣打銀行、上海商銀、永豐銀行和台新銀行等，所以民眾想要存零錢，還是要多留意，以免將零錢誤存到只能存鈔票的ATM裡造成機器損壞。

爆怨公社ATM
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