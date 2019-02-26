「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30 聯合新聞網 綜合報導



T妹表示不反對任何人被包養，她認為「一個付錢、一個收錢執行任務，是合理的。」 圖擷自 Tiffany Chen T妹 粉絲團 分享 facebook

網紅T妹日前公開自己的包養價碼「一個月6天就破100萬」，強調自己若真想斂財靠包養最快，PO文一出引起網友熱烈討論。今天她再於臉書PO文，直呼「有錢賺當然好」，坦言表示不反對任何人被包養，她直言「老闆不包養妳也會包養別人」。

上週T妹在臉書公開自己的包養行情，她提到包養公司曾開價「一個月6天就破100萬」，T妹還開玩笑說「真是的，客戶怎麼不直接找T妹。」包養話題引起網友熱議，T妹今天再度於臉書PO文，她提到女生讓男生請客，會讓對方以為A他一頓餐錢，反觀男生約酒店妹出去吃飯，即便可能要價1.5萬元，還有一堆人搶著要，對此T妹坦言「為什麼對方比較值錢？因為至少人家有個價碼！」

T妹直言不反對任何人被包養，她認為沒有感情基礎下，「一個付錢、一個收錢執行任務，是合理的。」T妹表示即使雙方產生感情，男生至少不是白玩，還願意用肩膀照顧一個女人，「這不是比大家口裡的渣男高尚太多了嗎？」

T妹更直言「老闆不包養妳也會包養別人，對不起他老婆的，是他，不是外面的女人。」另外對於包養行為，T妹表示那是別人的生活、給予尊重。不到一個禮拜接連PO辛辣話題，讓許多網友到她臉書留言「年代不一樣了，為自己活不用管別人的嘴如何說」、「自己也做過酒店…了解」、「開眼界了…恥度無下限，忘了羞恥心怎麼寫」。